印度自製航空母艦維克蘭號(INS Vikrant)在去年完成2次短暫試航後，又在星期六開始進行第3次試航。 主要測試航艦本身的操作性能，包括航速與急轉彎等。預計將於今年晚些時候正式入列印度海軍。

防衛世界(Defense World)報導，維克蘭號在去年完成，並於8月進行首航，測試基礎推進與船舶導航和最基本操作。到了10月底進入第2次試航，以飛行設備為主，包括升降機、攔阻索，指管通訊與甲板燈號這些設備。

維克蘭號第2次試航時，被發現有縱搖的情況。(圖/印度海軍)

不過，在第2次試航期間，有一些軍事評論者注意到維克蘭號在高速航行時，出現不尋常縱搖，似乎是船首的穿浪阻力太大。印度軍方事後沒有多作說明，但是他們必然會做出修正，並且這一次海試檢測成果。

或許是不想再讓外界有太多閒話的空間，因此印度軍方對第3次航行的新聞發布，就只有剛出港的慢航狀態，而沒有全速航行的影片。

總之，印度海軍已決定在今年內將其入列服役。科欽造船廠表示「維克蘭號76% 的設備都是印度本土廠商供應，證明印度的工業與橫向整合的實力。」