國民黨台中市黨部主委林敏霖10日在《震傳媒》透過視訊方式，接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於國民黨屢戰屢敗。林敏霖表示，地方上有許多鄉親，包含自己都對朱立倫感到很可惜，希望國民黨的高官能夠拿出魄力來，為國民黨製造轉折點，既然朱立倫認為「過去的框架不好、過去的框架被框住了」，那未來怎麼做，我們願意照著他的方向走。

中二補選及罷昶案落幕，國民黨在這兩場戰役中失利，許多藍營支持者便將矛頭指向黨主席朱立倫，要求下台。對此，林敏霖表示，「國民黨真的滿可愛」，雖然主席的事情不便批評，但地方上很多人都會跟他說，「都是上頭不合作，上頭又怎麼樣怎麼樣」等等。

林敏霖說，朱立倫可惜了，台中縣市以前對朱立倫是抱有非常大的期待，可是他該要出來的時候卻沒有表現得很積極，朱立倫跟國民黨若是不能像蔡英文與民進黨一樣不顧一切地衝，那麼國民黨內部要調和是非常不容易。林敏霖還問朱立倫，「你去中央做事，真的對你有加分嗎？」在地有許多朋友都覺得朱立倫「真的有些可惜」。

林敏霖表示，地方上雖然對黨中央有意見，但其實地方民眾對國民黨還是抱有非常大的期許、期待、寄予厚望。國民黨有它的歷史包袱，但國家的發展、安定還是非由國民黨不可，因為國民黨絕對不會做如「上街頭亂舞亂衝、豬肉不用標誌、高端打不完倒掉」等事情，國民黨都是憑良心在做事。

林敏霖呼籲，希望國民黨的高官能夠拿出魄力來，為國民黨製造轉折點，既然朱立倫認為「過去的框架不好、過去的框架被框住了」，那未來怎麼做，我們願意照著他的方向走。

國民黨內部還有哪些適合推派的人才，林敏霖說，國民黨現在是開放政黨，誰能得到國民黨內部鄉親、建立一個公平的平台都是人才。