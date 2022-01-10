台港專業手機3C資訊網站《ePrice 比價王》公布「2021 年度風雲機」網友票選活動結果，最大獎「年度風雲手機」由三星Galaxy Z Flip3 5G獲得，它同時也拿下「傑出設計手機」項目票選冠軍，是最大贏家，索尼Xperia PRO-I則在「最佳拍照手機」票選一舉掄元，「最佳CP值手機」由三星Galaxy A52s 5G獲得最多青睞，而「最佳真無線耳機」由索尼WF-1000XM4拔得頭籌，「人氣品牌」則依舊由蘋果繼續穩坐寶座。

比價王表示，三星在2021下半年所推出的摺疊螢幕手機Galaxy Z Flip3 5G，在年度風雲手機項目中共獲得4192位網友的壓倒性票數，從15款候選機種中脫穎而出拿下年度風雲手機頭銜，與第二名蘋果iPhone 13 Pro Max相比，獲得的票數多了一倍以上。

而在最佳拍照手機方面，索尼行動在2021年10月底無預警發表、12月中在台上市的Xperia PRO-I，以4227票的壓倒性得票領先第二名的三星S21 Ultra以及第三名的蘋果iPhone 13 Pro Max。

2021最佳CP值手機票選項目中，由三星Galaxy A52s 5G以3335票獲得優勝，第二名與第三名則分別為Google Pixel 6以及realme GT Neo 2，其中Pixel 6是高CP值手機中非常少見的旗艦機種，比價王表示，Google Pixel 6建議售價不到一萬九千元，卻有旗艦規格包括Google Tensor處理器、6.4 吋90Hz OLED螢幕、8GB RAM、5000萬畫素雙鏡頭主相機以及4614 mAh電池容量，對於喜歡Google相機演算法的用戶來說是相對容易入手的機種。

比價王表示，人氣品牌投票中，蘋果以4043票拿下人氣王寶座，幾乎每5人就有2人把票投給蘋果，也是該品牌連續第五年獲得此獎項。