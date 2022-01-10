全球自行車龍頭-巨大集團（9921）2021年營收今（10）日出爐，去年在面臨缺料、缺櫃等種種挑戰下，營收首度衝破800億元大關、來到818億元的新高峰，展現傲人的成績單，再度刷新歷史新高紀錄！

在好業績加持下，巨大近期股價表現搶眼，外資已連續兩天買超，10日股價上漲了5.5元、漲幅1.62％，收盤價343元。

巨大集團去年12月合併營收達64.13億元，年增11.51％，創歷史同期新高！2021年集團合併營收高達818.56億元，年增16.93％，再創歷史新高紀錄，更較2020年首度衝破的700億營收規模、大增近120億元，實屬不易！

巨大集團表示，2021年全球自行車市場需求強勁，雖然面臨缺料、缺櫃等挑戰，巨大集團克服種種困境，去年營收再創歷史新高、達到818.56億元。巨大集團2021年不僅自有品牌在歐洲、美國、中國大陸三大主要市場表現亮眼，營收均呈現二位數的增長，就連代工業務也同步穩健成長，挹注2021年整體營收大幅成長。