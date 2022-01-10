【政新鮮】國民黨三連敗支持者氣炸 施正鋒點出關鍵問題曝最大贏家是「他」

國民黨從去年12月18日公投到昨(9日)罷昶以及中二補選連三敗，讓支持者氣炸直指黨主席朱立倫應該要負責。東華大學教授施正鋒指出，其實民進黨從去年五月疫情爆發以來民調已經不如以往，但國民黨卻沒有得到好處，他還認現在的局勢中，最大的受益者就是民眾黨和台北市長柯文哲。

施正鋒接受《中時新聞網》專訪時表示，這三次剛好一個是公投、一個是罷免、一個是補選，一般來講，期中選舉或補選甚至罷免公投，就是一種溫度計，執政黨會當成期中考，當然要全力阻擋以免潰堤影響九合一選舉。但看起來國民黨好像不太曉得，從朱立倫擔任主席以來，沒有很明顯的整合，或者是整合沒成功，所以表現出來這樣子，人家會質疑好像群龍無首。

施正鋒指出，也許朱立倫認為九合一才是重頭戲，還在努力之中，但他速度太慢，整合不是那麼簡單。本來一步一步往上氣勢會提高，但連戰三敗士氣要提起來不容易，「螳螂捕蟬，黃雀在後」，這次背後虎視眈眈的應該是民眾黨或柯文哲。

施正鋒發現，這兩年內民進黨的民調並沒有太好，「雖然上一次有817」，但從疫情爆發到現在，老百姓還是有怨言。而台北市的人口減少，就是很多人被迫要搬到新北、桃園，甚至沒有工作要回到中南部，這對民進黨是不利的，但相對之下國民黨的民調沒有提高，表示中間選民和白色力量再增加。

施正鋒分析，在這樣的情況下，民進黨就順手殲滅地方派系，且有示範效果，因為這幾年來了，各地已經收編不少。不過，有些人是討厭國民黨，但要他們投民進黨還是有點差距，在中間民眾黨會有一點發揮空間。

施正鋒認為，上次公投民進黨是慘勝，在北部選得不太好，而國民黨沒黨產，趴在地上，但九合一選舉還是要看柯P怎麼玩。施正鋒也以「韓流」為例指出，國民黨如果沒有好好處理本土派，民進黨是可以加以分化的。