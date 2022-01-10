底特律三大車廠通用（GM）、福特（Ford）和Stellantis積極拓展電動車業務，加上新創電動車業者湧進汽車產業，使得電動車市場競爭日益激烈。

未來汽車買家將在經銷商的展售空間看到更多電動車。美國銀行（BoA）分析師指出，汽車廠計劃在未來兩年推出數十款不同類型和價位的新電動車。

新款電動車問世讓汽車廠的競爭壓力從研發轉移至說服消費者埋單。Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）日前在美國消費電子展（CES）表示：「汽車產業正進入全新的世界。」

福特基於電動皮卡F-150 Lightning預購踴躍，1月稍早宣布將年產量提高一倍至15萬輛，該車款將在春季限量開賣。消息一出激勵福特股價狂飆。

截至7日收盤，福特的市值衝上976億美元，超越通用的904億美元，並領先市場新寵新創電動車公司Rivian，後者亦於近期推出全電動卡車。

通用熱門車款雪佛蘭（Chevrolet）Silverado的電動車版本於1月初在CES正式亮相。執行長芭拉（Mary Barra）同時表示，通用將在兩年內推出約10款新電動車，相較於目前的兩款。

擁有吉普和Ram等品牌的Stellantis表示，將近百年歷史的克萊斯勒品牌將在2028年前全面電動化。Stellantis亦透露與亞馬遜達成電動貨車銷售協議，成為Rivian的競爭對手。Rivian股價聞訊重挫，一度跌破78美元的上市發行價格。

通用、福斯和豐田等老牌汽車廠具備口袋深、供應鏈強健和造車知識豐富等優勢，跨足電動車領域，加劇市場競爭。

在此同時，消費者對電動車的接受度逐漸提升。根據研究機構Motor Intelligence數據，2021年電動車銷售較一年前激增88％，不過電動車占美國整體汽車市場比重仍只有區區3.2％。