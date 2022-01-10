受惠轉單效益，嘉威（3557）生活2021年12月營收6.94億，年增88.25％，累計全年營收53.02億，年增長19.71％，第四季達16.75億創單季新高紀錄。且今年第一季在持續轉單效益下，營收有望繼續成長。

嘉威生活夏季商品一向是營收主力，因應客戶鋪貨的前置時間，每年的第四季開始出貨，在隔年的第一季進入出貨高峰，也因全年均可販售的產品線與強化超市客戶群布局，得以讓第二、三季的營收逐年成長，第四季再創高峰。

嘉威指出，在疫情影響下，通路業者呈現整併與大者恆大的現象，而通路商為了提升採購效率，亦進一步精簡供應商名單。嘉威生活由亞洲工廠整合至美國當地團隊的一條龍服務，在這兩年更是得以有效發揮，2020與2021年度營收成長比率分別為8.82％及19.71％。同時，原物料價格及運費上漲，使得若干貿易商同業退場，亦讓供應商往大者恆大的趨勢走，轉單效益將有助於提升營收。

2021美國旺季銷售再度創下新高，根據Mastercard Spending Pulse統計11月～12月24日零售銷售年增8.5％，較2019年則成長10.5％，為近17年以來最大增幅。加上消費動能維持強勁，在美國零售商存貨銷售比降至低檔，通路商仍將積極向亞洲供應商補貨。在市場需求強勁下，第四季創下單季營收新高，今年第一季已進入夏季主題產品出貨的高峰，供應鏈大者恆大集中下單及終端補庫存需求兩大因素將持續挹注嘉威生活的營收動能，2022年第一季的營收成長可期。