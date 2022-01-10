美國疫情持續發燒，7日平均新增確診病例突破70萬大關，改寫歷史新高，全美超過40個州新增感染人數創下或逼近新高。

根據約翰霍普金斯大學的統計，由於高傳染力的Omicron變種病毒快速在全美蔓延，美國7日平均新增確診病例飆破70萬，為疫情爆發以來首度升破此一大關。

按照疫情發展趨勢，7日平均新增確診病例很快便會觸及75萬，將較一年前的紀錄前高水準暴增兩倍。而且，實際的感染人數可能還比約翰霍普金斯大學的數據還要高，一來是因Omicron傳播的速度太快，再者是許多美國人並未進行檢測。

按照截至上周六的統計數據，美國至少有40個州新增確診病例創下或逼近歷史新高。

洛杉磯郡的衛生官員上周六透露，在過去的7天期間，該郡總共新增超過20萬確診病例，創疫情爆發以來單周感染病例新高。該周因染疫住院的人數達3200人，7日檢測平均陽性率為20.4％。

據約翰霍普金斯大學的統計，全美7日平均染疫死亡人數約1600人，也高於上周的1250人。公衛專家指出，由於新年假期的緣故，數據仍有延後通報的情況，因此Omicron的死亡率仍要再觀察一段時間才會明朗。

針對外界質疑政府的疫情指引政策，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任華倫斯基（Rochelle Walensky）特別上媒體進行辯護，她表示，「這個工作難度極大，我們進行滾動式的監控，但疫情發展千變萬化，我的職責就是根據快速飆升的病例提供最新的指引。」

好消息是，有越來越多的證據證明Omicron比其他新冠變種病毒來得溫和，促使公眾相信染疫的死亡率偏低。

部份官員指出，鑒於Omicron在社區傳染的速度極快，新增確診病例很快便會觸頂。以疫情熱區紐約市為例，跡象顯示新增感染人數增幅可能開始放緩。