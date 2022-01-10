為人師表做出最糟示範！北市1名國小老師2011年起透過偽造通訊住址詐領交通補助5萬多元，之後他因罹患帶狀性皰疹請病假，期間他甚至3次將診斷證明書內容偽造成「宜長期在家休養」，讓校方准許延長病假，因此一連休了361日領全薪共74萬元；法官判處有期徒刑1年2月，可易科罰金，緩刑4年。

判決書指出，男子2011年8月到到北市南港區舊莊國小任教，隔月在學校附近租屋，他因知道住所離辦公地點1000公尺以內不能申請交通補助，因此刻意將通訊地填入親友的新北市住所並慎請補助，詐領約5萬5172元；他在2018年因罹患帶狀性皰疹，取得就診證明提到「宜在家休養」並請長期病假。

後來校方要求他再次提供長期休養證明，他則再次就診，並將「宜在家休養一週」的診斷證明書後透過列印修改成「宜長期在家休養」變造不實內容，校方則准許延長病假共130天，前前後後共3次以相同手法偽造內容，詐領全額薪水26萬4493元、29萬5154元和18萬9732元。

此事曝光後男子遭法務部廉政署移送士林地檢署起訴，法官認為他身為國小教師，應謹言慎行，竟貪延長病假變造診斷證明書，向國小詐領交通補助5萬5172元及薪資74萬9379元，依犯詐欺取財罪、行使變造私文書罪，判有期徒刑1年2月，可易科罰金42萬7000元，緩刑4年。