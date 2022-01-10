台灣機械設備出口不受新台幣匯率升值、原物料上漲、運費飆漲、缺櫃又塞港等黑天鵝影響，2021年12月台灣機械設備出口值不單改寫單月次高，也締造連續16個月成長，2021年機械出口首度突破330億美元、產值達1.3兆元，雙雙飆史上新高。

大陸市場持續成長，歐美市場需求也回升，台灣機械工業公會今(10)日公佈，2021年12月台灣機械設備出口值29.89億美元，年成長15.1％；折合新台幣830.1億元，年增11.8％，締造2020年九月起，連續第16個月出口成長，光是2021年就有6個月出口值29億美元以上。

機械公會統計，2021年台灣機械設備出口值攀升至331.38億美元，年成長27.0％；折合新台幣高達9283.49億元，年增幅20.3％，機械產業產值締造至新台幣1.3兆元，全面改寫歷史新高。

機械公會表示，2021年新台幣升值2.87％，日圓貶值11.47％、韓元貶值9.67％，一來一回匯率差距近15％，嚴重影響台灣業者的國際接單能力，政府應積極穩定匯率並維持我與競爭對手國間之出口競爭力。

機械公會表示，目前全國持續維持二級警戒，加上近期變種病毒Omicron威脅全球，對全球經濟發展是否進一步影響，需持續密切觀察。但台灣邊境管制規定與防疫清零政策，持續對我經濟造成影響，建議政府仍應參考國外先進國家做法，適當因應與調整，以降低對產業的衝擊。