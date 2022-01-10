「鄭新卯師生油畫聯展」即日起至三月二十五日止，在南區國稅局九樓藝文展覽區登場；南區國稅局表示，此次展出作品題材多元，內容精彩豐富，有興趣民眾可前來參觀，免費入場。
南區國稅局表示，該聯展由鄭新卯老師帶領一群喜愛藝術創作之退休老師，與社會人士，一起展出的各種油畫作品。每位作者藉由繪畫的創作過程，探索美學的源頭，運用豐富的色彩，透過時間堆疊與彩筆累積，形塑成一件件記憶與希望的作品。
同時，不少參與展出的各種畫作，亦頻頻在臺南美展中獲獎，並受邀其展出，廣受好評。
「鄭新卯師生油畫聯展」即日起至三月二十五日止，在南區國稅局九樓藝文展覽區登場；南區國稅局表示，此次展出作品題材多元，內容精彩豐富，有興趣民眾可前來參觀，免費入場。
南區國稅局表示，該聯展由鄭新卯老師帶領一群喜愛藝術創作之退休老師，與社會人士，一起展出的各種油畫作品。每位作者藉由繪畫的創作過程，探索美學的源頭，運用豐富的色彩，透過時間堆疊與彩筆累積，形塑成一件件記憶與希望的作品。
同時，不少參與展出的各種畫作，亦頻頻在臺南美展中獲獎，並受邀其展出，廣受好評。
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