摩根士丹利最新研究報告指出，如果新冠變種病毒Omicron在大陸擴散且導致多個城市封鎖，當前該行對2022年首季大陸經濟增長預測4.9％，將有0.6～0.7個百分點的下行空間。

路透引述大摩報告指出，在Omicron疫情下，大陸的清零政策成本可能超過得益，預計大陸政府將在第一季依靠基礎設施資本支出和第二季的減稅來減輕影響。這與之前的爆發相反，當時製造業的彈性有助於緩解消費疲軟。

此外，外部需求的提振作用也可能減弱，且大陸不一定會獲得出口市場份額，因其他亞洲出口商的供應鏈可能變得更加穩健，並且能夠更好地承受來自Omicron的破壞。

大摩認為，大陸將需要滿足兩個條件，然後才有可能調整防疫政策，一是新冠病毒的毒力進一步減弱，二是疫苗效力的提高。報告指出，相關條件不太可能在2022年下半年之前發生。然而，由於廣泛的封鎖導致供應鏈嚴重中斷的熊市情景，可能仍會促使大陸的新冠疫情戰略加快調整。