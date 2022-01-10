近日大陸經濟學家任澤平在其個人微博發文呼籲大陸官方建立鼓勵生育基金，央行多印2兆人民幣，用10年社會多生5000萬個孩子，解決人口老齡化與少子化問題。他聲稱此法不增加老百姓、企業和地方負擔，極為務實可行，但此議卻在網上引爆大量的爭議，反對者認為如此將引發嚴重通貨膨脹，加重人民與企業負擔。

據《澎湃新聞》報導，任澤平1月8日在微博發布建議央行多印2萬億解決人口老齡化少子化問題的意見，引爆網路上熱烈議論。在微博提出觀點引起爭議後，任澤平又於1月10日發佈《解決低生育的辦法找到了——中國生育報告》做出詳細解釋。這份報告說，根據調查顯示，低生育的主要原因是生養孩子成本太高、房價太高，占比分別為41.5%、27.2%，因此降低生育養育成本是主要出路，建立鼓勵生育基金的支持率高達66.5%。

而任澤平所稱的調查指的是1月7日他在微博發佈的問卷：「我國總和生育率跌至1.1，在全球最低之一，你認為不願意生的原因是什麼？ 你支持國家或央行出資成立鼓勵生育基金嗎？」

任澤平的報告稱，根據發達國家經驗，鼓勵生育資金大部分來自中央政府，地方政府提供額外補貼，設立專門機構建立鼓勵生育體系。大多數的研究發現，定期的現金補貼對於生育的影響有正向作用。當前最重要的是由中央和地方政府設立鼓勵生育基金，從根本上解決地方政府沒錢、企業和個人負擔過重的問題，支援生育家庭現金補貼、個稅抵扣、企業所得稅減免、購房租房補貼、建設托兒所等，這在OECD國家是行之有效的做法。

報導說，對此，不少網友表達了不同意見，「這憑空多印出來的2萬億本身就是對購買力的剝奪，就是在製造通脹，收取隱形鑄幣稅。加重老百姓，企業和地方的負擔啊。」還有網友指出，「憑空印錢讓你去花會造成物價上漲，新聞天天都在譴責美國多印了錢造成了通脹，因為美元通脹讓全世界消化，中國沒有那個能力，只能讓國內老百姓承擔。」

任澤平建議，設計可以參考棚戶區改造工程和央行碳減排支持工具，最終由央行印錢，不增加地方政府赤字和企業負擔，讓更多的年輕人生得起、養得起、敢生。「過去我們印鈔票刺激房地產，留下高房價。如果轉變為印鈔票鼓勵生育，將在未來留下一批年輕人，為愛而生，醞釀下一個希望，生就對了。」此外，「一定要抓住75-85年還能生的時間視窗，抓緊出臺鼓勵生育基金，再不出台就晚了。」

任澤平過去在大陸上的形象一直比較兩極化，他早年曾任職中共國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任，2014年5月辭職下海加盟國泰君安宏觀團隊，曾因喊出「黨給我智慧、給我膽，5000點不是夢」而名聲大噪。2016年6月，任澤平離職國泰君安入職方正證券。一年後又加盟恒大集團擔任首席經濟學兼恒大經濟研究院院長，當時市場盛傳其年薪達稅前1500萬元人民幣。2021年3月，任澤平離職恒大，出任東吳證券首席經濟學家至今。