自從有了Google Maps之後，找路方便許多，甚至有些人已經無法想像，若現在沒有導航該怎麼辦，有網友好奇，以前沒有Google Maps的年代是怎麼活的？引起眾多網友憶當年，不少人想到以前找路時最常用的2步驟，並笑稱覺得以前腦袋比較清楚。

一名網友今(10)日在《PTT》表示，現在要到哪都可以先用Google Maps查路線，包括沒去過的餐廳、公司行號，好其詢問在沒有Google Maps的年代，如果要去沒去過的地方，而且不搭計程車自己開車時該怎麼辦？

對於沒有Google Maps的年代，引起鄉民一陣熱烈討論，不少人都提到，以前找路時最常用的兩招就是「買紙地圖」或「問路人」，網友紛紛回應「7-11有賣當地地圖」、「我以前會去便利商店買地圖，不然就是問人」、「帶地圖、問路」、「先記下地址，用紙地圖研究好路線」、「以前開車的車上都會有好幾本」。

也有人說「靠周遭景物三角定位」、「去檳榔攤買水買菸問路」、「搭公車可以台北新北走透透，到後面幾乎不用先查」、「所有電子化的東西以前都是紙本」、「看地圖先把路線記起來，反而現在都不記路了」，網友忍不住感嘆「我總覺得我那時腦袋還比現在清楚」。

雖然提起買地圖讓不少人覺得懷念，不過也有人認為「騎機車還要看紙本地圖，是真的很累又危險」。