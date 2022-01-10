美女主播虞承璇原本播報壹電視午間新聞，而在短暫休息三個月後，去(2021)年7月26日她轉戰年代新聞擔任午間播報工作；前(2020)年甜嫁華航機師張睿達的她，是今(2022)年「30而立」率先達陣的屆齡正妹之一，而昨(9)日正是虞承璇的30歲生日，她也在前(8)日感性發表生日感言，就是「珍惜現有生活的一切」，生日願望就是「永遠都如此幸福」，也透露「下一個十年的目標」，一番真心告白引來數千網友點讚刷愛心。

虞承璇前(8)日發表生日感言寫道：「今天是29歲的最後一天，明日開始正式加入30而立俱樂部。」並回顧進入新聞圈的來時路，「大學畢業那年，我畫了一張簡單的表格，裡面寫下30歲之前想達成的夢想，工作目標想成為主播、學業目標想到政大攻讀碩士學位、感情目標想找到能共度一生的真愛步入婚姻，生活目標就是家人都快樂平安。」

虞承璇回顧過去並許下生日願望：「現在要告別二字頭了， 回顧這十年的自己， 發現人生真的一一照著心目中的規劃全數達成，幸運到不可思議，也讓我更珍惜現有生活的一切，生日願望就是永遠都如此幸福。」

她最後也展望未來願景：「步入人生新的歲數，開始思考許多更宏觀的願望，從前20歲階段都是專注在「我想要的」，期許30歲開始，更能感知「他人需要的」，深知社會上有許多人過著不如意的生活、活在掙扎的處境中，所以也鼓勵自己下一個十年的目標，盡可能響應公益、努力幫助更多的人，把自己的幸運用在更好的地方，才不枉一路走來的老天眷顧、家人疼愛。」

虞承璇並hashtag與「2字頭」告別：「#29歲最後一天」、「#明天開始就是3字頭水咩咩」、「#謝謝大家一路的愛」、「#keeploving」；網友刷一排愛心起來，其中不乏「藍勾勾」主播級美女，許耀云說：「滴兒，生日快樂，繼續醬幸福下去」，吳怡萱說：「生日快樂美璇」，劉方慈則說：「阿璇，妳很幸運，其實是因為妳很善良且努力。生日快樂，生年快樂，願妳30開始十年，也這麼幸運！健康平安，所求皆遂，心靈充盈踏實。」

至於是否想在這兩年有懷孕的準備？她早前接受媒體採訪時曾表示，不強求、決定順其自然：「我主力拚事業，目前還好，有沒有都OK，我很喜歡小孩，如果有就會專心在家休養，目前還沒有好消息。」正如同她的生日感言：「珍惜現有生活的一切」，或在當下最是實在。