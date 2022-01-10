買床單要慎選顏色花樣！1名網友日前買了新的床單、枕頭套與抱枕，不料該樣式不但是鮮黃色，還有波浪邊緣，讓他看了直說「怎麼覺得怪怪的」，就像是往生者葬禮上的類似款式；其他網友則笑說「可以睡很久很久的床」、「這睡上去，我應該會失眠，太莊重了」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，照片中是他新買了床單、枕頭套與抱枕，只見床單與枕頭套的邊緣都有黃色波浪狀緞帶，放在床中間的長型抱枕兩端也有波浪狀緞帶，乍看之下像是像是往生者使用的「水床」，原PO也發文笑說「買了新床單⋯好看是好看⋯可是怎麼覺得怪怪的」。

1名網友日前買了新的床單、枕頭套與抱枕，不料該樣式不但是鮮黃色，還有波浪邊緣，讓他看了直說「怎麼覺得怪怪的」，就像是往生者葬禮上的類似款式。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

據悉根據習俗，即將往生的人不能在床上，親屬因此會準備厚木板與椅子墊高做成「水床」，而水床上通常會蓋「鮮黃色」的布，4個角並會放上1杯水；此外，往生者在封棺前會瞻仰遺容，大體在棺材內通常會蓋1條黃色的「往生被」，先前也曾有網友買到鮮黃色的棉被，笑說「蓋著蓋著，我彷彿聽到佛經」。

原PO的床單、枕頭套照片曝光後，不少網友笑說「家屬答禮，獻花獻果」、「可以睡很久很久的床」、「快過年了 這感覺不太合適呀」、「睡一個功德圓滿」、「這照片有聲音：子孫有孝順某，有沒有代代出狀元」、「記得放一碗白飯跟鴨蛋」、「這睡上去，我應該會失眠，太莊重了」、「花色換成菊花款式就更像一覺不醒了」。