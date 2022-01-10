製鞋四雄寶成（9904）、豐泰（9910）、鈺齊-KY（9802）及志強-KY（6768）自結2021年12月及2021年度合併營收表現，以豐泰與鈺齊表現最搶眼！豐泰10日公布自結12月合併營收74.43億元、年增18.95％，創單月歷史新高，累計2021年度合併營收逾703.49億元、年增2.02％，低於2019年度的739.39億元，創歷史次高。

同樣地，受惠品牌客戶量產訂單充沛等利多因素，鈺齊-KY日前公布自結2021年12月合併營收16.46億元、年增11.93％，創歷史單月新高；第四季合併營收44.98億元，季增8.4％、年增50.99％，創單季新高；2021年度合併營收155.44億元、年增37.01％，創歷史新高，成為製鞋業2021年營運唯一創新高的「三冠王」。寶成10日公布自結2021年12月合併營收為221.7億元、年減5.7％，累計2021年度合併營收為2398.86億元、年減4.03％。寶成持股51.11％的裕元工業，自結2021年12月營收7.92億美元，折合約新台幣220.9億元、年減2.1％，但裕元2021年度營收為85.33億美元、年增1％。

另由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，10日自結2021年12月營收為人民幣19.18億元，折合約2.97億美元，年減23.7％，2021年度營收為人民幣233.5億元，折合約36.19億美元、年減8.8％。

志強-KY自結2021年12月合併營收達12.92億元、年增7.03％，但累計2021年度合併營收123.36億元、年減8.72％。

豐泰表示，旗下越南廠2021年第三季受到當地疫情影響，被迫暫時停工，但自同年第四季起，恢復正常生產，使得該季產量大增，讓2021年12月營收，創單月歷史新高。

豐泰透露，2022年集團製鞋年產能，仍以7～10％穩定成長，可增添2022年的營運動能。

鈺齊強調，雖然2021年第二季遭逢新冠疫情嚴重衝擊，但同年下半年已重回增長軌跡，且在品牌客戶量產訂單充沛、產能擴增有成、生產效能實質提升，及集團金流控管得宜之下，造就2021年12月、第四季及全年營收，均創歷史新高。