美國今年將舉行期中選舉，根據美聯社公共事務研究中心發布的最新民調指出，經濟已經取代疫情，成為選民心中最關注的議題。這也意味管理經濟、特別是抑制通膨，將成為民主黨想持續掌控國會所面臨的首要挑戰。

這份調查發現，只有37％受訪者把控制疫情列為拜登政府今年應該優先施政的主要項目，該比率較一年前的53％大幅減少，凸顯選民對疫情的關心正逐漸下滑。

另外高達68％則提到，管理經濟是拜登政府今年必須努力的首要任務之一，該比率與一年前差不多。值得注意的是在這次民調中，提到抑制通膨的受訪者高達14％，去年該比率不到1％。

這項調查是在去年12月初進行，當時Omicron變異株開始在美國擴散，雖然引發外界憂心升高，但確診人數還尚未出現爆炸性增加。

自從拜登去年上任、民主黨也拿下參眾兩院控制權後，當時他們矢言將致力控制疫情，讓美國民眾生活盡快恢復正常。然而在積極推動疫苗接種計畫後，美國疫情一度降溫，也令拜登民氣高漲，在因應疫情上獲得70％的滿意度。

儘管之後受到Omicron影響，導致疫情再度延燒，但在愈來愈多民眾已對疫情感到疲憊，取而代之是對疫情引發供應鏈斷鏈與通膨壓力上升的憂慮。

75歲的岡思曼（Judy Kunzman）指出，針對當前疫情續燒，她並不責怪拜登政府，因為疫情走向的確難以預料。但她關心的是，疫情導致的供應鏈中斷，已讓糧食與其他產品價格上漲。

行動公民團體FreedomWorks主席布蘭登（Adam Brandon）也認為，在民眾開始了解未來必須與病毒共處的事實後，對疫情的關注已逐漸消失。

美國進步改革運動委員會（Progressive Change Campaign Committee）共同創辦人之一的葛林（Adam Green）表示，民主黨若想在2022年期中選舉獲勝，不是大打疫情牌，反之應該繳出具體施政成績，像是通過拜登所提、目前仍卡在參議院的「重建美好未來」的社會支出方案。