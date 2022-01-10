蔡逸帆(左)和劉怡里是好朋友。（艾迪昇傳播提供）

由「王牌營養師」劉怡里、前主播蔡逸帆主持的YouTube節目《里帆不煩》，在兩姊妹淘前後加入新東家艾迪昇傳播後，暌違1年再度開張，大聊冬天最夯話題：「冬天火鍋怎麼吃」，蔡逸帆本滿心歡喜錄節目，但劉怡里不停吐槽她「吃太多，沒有職業道德」，還說自己愛吃「白開水鍋」，解high言論讓好友白眼翻到腦後。

節目中安排麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨，3種台灣最熱銷鍋種，劉怡里看了一眼，幽幽地說：「若真要選不發胖湯頭，羊肉爐的湯比較清，熱量較低，但真不想變胖，都不要吃這些！」而台灣人愛喝湯，劉怡里告誡不要超過一碗，蔡逸帆在旁直搖頭，問：「吃什麼都胖，那妳都吃什麼鍋？」不料劉怡里語出驚人，她透露有次進到火鍋店，看到琳瑯滿目的湯頭，心中熱量算盤來回上下，最後點了一鍋「白開水鍋」，當場被服務生賞了一個白眼，蔡逸帆虧她：「難相處，人生會不會太苦了一點！」

2人談到火鍋醬料，劉怡里劈頭就說：「1湯匙的沙茶醬，就等於4分之1碗的白飯熱量。」想阻止蔡逸帆調製重口味沾醬，蔡逸帆喜孜孜秀出自己的醬料配方，黑醋、醬油加蔥，本想贏得營養師的讚美，劉怡里卻嘆氣：「妳知道嗎？黑醋的納含量是白醋2倍，等到妳吃完和姊妹打卡拍照，就會水腫變成臉最腫的人！」說完示範自己的沾料，醬油加上白開水，她笑說：「這是自製薄鹽醬油。」蔡逸帆露出不可置信的表情，直呼：「又是白開水，妳會沒朋友。」

聊到重頭戲─肉類怎麼選？蔡逸帆大抱怨，有次和劉怡里吃鍋，她把肉吃完，竟然被劉怡里笑「竟然整盤肉吃光光，有沒有羞恥心」，還要她要有職業道德，糾察隊個性讓蔡逸帆直搖頭。而年節將至，劉怡里呼籲大家，有高血壓的朋友，要減少吃鍋的頻率，以免攝入過高的鈉含量。