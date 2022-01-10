慕尼黑再保險公司（Munich Re）最新報告指出，2021年颶風、暴風雪和洪水引發的天災損失高達1200億美元，創下史上次高紀錄。該公司同時警告，氣候變遷將讓極端氣候更頻繁發生。

全球最大再保險公司慕尼黑再保指出，2021年全球天災損失約達1200億美元，僅次於2017年的1460億美元紀錄，當年美國接連遭遇3大颶風侵襲。慕尼黑再保估算的數據高於瑞士再保公司（Swiss Re）12月公布的1050億美元。

慕尼黑再保指出，2021年大部分災損來自美國。美國先是德州在2021年初遭遇暴風雪侵襲，再經歷艾達颶風（Ida）、年末又慘遭數十個龍捲風肆虐。

慕尼黑再保董事會成員耶沃瑞克（Torsten Jeworrek）表示 ：「2021年天災的景象觸目驚心。氣候研究逐漸證明，極端氣候日後只會更加頻繁。」

報告顯示，2021年天然災害造成將近1萬人喪生，與2020年的數據相當。計入沒有投保的損失，整體災損金額達2800億美元，創下史上第四高紀錄。

2021年艾達颶風從紐奧良橫掃紐約，保險損失高達360億美元，重創德州的暴風雪保險損失約達150億美元，德國世紀水患的災損也達數十億美元。

慕尼黑再保首席氣候和地球科學家勞赫（Ernst Rauch）指出，2021年的災害統計值得警惕。

許多科學家認為氣候變遷是2021年天災不斷的原因，雪上加霜的是，地球溫度持續攀升，極端氣候將更容易出現，強度也會更強。

災損紀錄最高的一年是2017年，當年美國多州遭受哈維（Harvey）、艾瑪（Irma）和瑪莉亞（Maria）颶風重創。其他值得注意的年份還有2011年，日本發生311大地震與紐西蘭基督城強震，以及2005年重擊紐奧良的卡崔娜颶風（Katrina）。