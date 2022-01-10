桃園機場群聚案件不斷擴大，目前已累計31例確診，今（10）日晚間再檢出1名確診者，為居服員乾妹妹的職場同事（暫未編號）。毒理專家招名威表示，Omicron潛伏期僅三天，認為目前篩檢速度是沒有跟上的。

招名威在個人粉專發文指出，Omicron的傳播速度足足快了三倍，時間也縮短，傳播力很強，「以之前Delta可以一個人傳5-8人的狀況來看，現在Omicron要一人傳20-30人都是有可能的」。

招名威認為，面對一個比Delta要更快的病毒，與速度賽跑是關鍵，以現行的匡列速度、匡列時間、匡列範圍，都太慢而且太小，還是處在Delta的思維等級，「最近爆出的居檢員確診，其實他早在12/30就已經有症狀了，但都晚了好多天才發現」。

招名威表示，面對Omicron，找到感染者很重要但不是第一要務，「不要讓它擴散」才是重點，應加強社區防疫力道，先匡、先驗不要等，而且擴大多匡兩層，以防有漏網之魚。譬如學校班上有一人確診，全校停課，全班學生、家長、授課老師和同住的家人通通匡列通通篩，不然是追不上Omicron的速度的。