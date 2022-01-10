知名Youtuber理科太太（陳映彤）和理科先生John在上個月正式終結5年婚姻，未料男方昨（9日）突發文指控，理科太太以他的精神健康與不能來台灣為由，提出許多不能做的事，隨後理科太太友人也跳出來指John長期精神暴力，甚至連他割痔瘡，也要女方付費用，對此，John不滿再回嗆「下次不知道會用什麼理由限制自己」。稍早，理科太太再發聲，列下5項重點說明。

理科太太在IG貼出兩張自己年輕舊照，寫下：「偶爾會想念那個為愛無條件付出的傻女孩。後來女孩成了媽媽，要讓孩子知道設立界線的重要性，得用自己的生命經歷先做到」，接著列5點說明情況，先是感謝大家願意聽她說，接著感謝支持她的人，也呼籲大家別筆戰。

第三點，理科太太表示每個人都有自己選擇相信的真實，但不代表可以傳播不清楚的事情，「必要時我會捍衛到底。」第四，她坦言不常將家裡應負擔的責任掛在嘴邊，自己也不擅肉麻話，「如果你感受得到，很高興能和你們在同個頻率上。」最後則強調自己並沒有所謂的「公關操作」。

理科太太5點說明

1. 這段話是我唯一想說的，或許有點難懂，但感謝你們聽。

2. 依舊最感謝支持我的你們。不過別跟根本不了解我的人筆戰啦，把時間給家人或看Youtuber們的新片吧。

3. 每個人都有自己選擇相信的真實。不喜歡我可以評論我，但請不要傳播你根本不清楚的事情，必要時我會捍衛到底。

4. 家庭裡應承擔的責任，我不常掛嘴邊。頻道想療癒陪伴大家，我不擅肉麻話。如果你感受得到，很高興能和你們在同個頻率上。

5. 沒有公關操作，只有玳玳殺氣很重的接了一整天電話。為了讓玳玳開心，第二張照片我讓她指定，她說這張夠傻。