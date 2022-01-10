要求出生時辰很常見，但要求「幾點幾分」出生可就為難醫師了！婦產科名醫蘇怡寧分享，他曾遇到1名媳婦剖腹產時，婆婆向醫師要求「能11點16分厚阮耶孫（讓我的孫子）抱出來嗎？」他當場拒絕，因為開刀時若每項步驟都要遵照時間進行，對孕婦有極大風險，醫師不能將注意力放在「注意分鐘」和「會來不及」上。

蘇怡寧臉書發文說，一般接生剖腹產都會看時辰，他身為接生醫師都會給予尊重，不過有時候是家中長輩堅持某時辰，通常孕婦也都會選擇配合，不過他分享1個有趣案例，1名婆婆向他要求「蘇醫師你可以幫我們安排在x月x號的11點16分厚阮耶孫（讓我的孫子）抱出來嗎？」他則當場拒絕。

蘇怡寧說，通常家屬指定某時辰，1個時辰為2小時，而開刀約半小時，醫師通常能配合，但該個案中是指定「幾點幾分」就強人所難了，他說「古代有時鐘可以知道幾分嗎」，因為準確時間對於孕婦是有風險的，他舉例麻醉、下刀、切開最後一層子宮壁和胎頭跑出來若都要時時推算時間相當困難，醫師不能把心力投注在「注意分鐘」上，不能因為擔心「來不及」而有所疏失。

蘇怡寧分享曾遇到1名媳婦剖腹產時，婆婆向醫師要求「能11點16分厚阮耶孫（讓我的孫子）抱出來嗎？」他當場拒絕。（翻攝自臉書）

網友看到蘇怡寧的文章後紛紛留言，「叫那個算命算時辰的老師，自己來接生啦」、「適度選一下能皆大歡喜還好，迷信過頭就真的是自己給自己下緊箍咒了」、「這婆婆太自私了吧⋯⋯完全不會想自己媳婦會不會很危險」、「鬼才有辦法拿捏幾點幾分出來」、「這算命師是鬼吧」、「誇張的婆婆」。