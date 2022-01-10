現代人壓力過大，長期處於身心緊繃狀態，有睡眠障礙的人不少。日前「好睡象」與「心之谷教育園區」首次合作在秋紅谷舉辦「擁抱．心之谷」試躺體驗快閃活動，讓民眾有機會深入了解睡眠的重要性，更能實際感受到被擁抱般的睡眠體驗，同時宣告「好睡象適壓床」1/11將於嘖嘖募資平台首賣，線上提供早鳥優惠價搶市！

首先登場的「心之講堂」享受睡眠的幸福，由嚴守仁博士主講，分享睡眠是維持身心靈健康與平衡的重要關鍵。嚴守仁強調，命好不如習慣好，提醒大家「晚上11點至凌晨3點是最佳睡眠時間，千萬不要輕易忽視」；同時，他也分享寢具的挑選與睡眠息息相關，優質的床墊能釋放壓力帶來好眠，如果能讓全身細胞都有被擁抱的感覺，必定能擁有良好的睡眠品質，進而讓自己能以清楚的思緒以及平和的情緒面對任何挑戰，所有困難都能輕鬆迎刃而解。

「心之影院」全台首播電影《星星的孩子》，這部影片改編自畜牧業權威天寶葛蘭汀博士的真實故事，相當勵志感人。電影中提出「皮膚深層觸壓」的原理，透過對皮膚表面施加壓力可安撫焦慮的情緒，使人平靜安心。而這擁抱的科學也運用在好睡象試壓床的設計中。

映後座談時，「好睡象」創辦人Jack分享，現代人壓力過大，長期處於身心緊繃狀態，有許多人也為失眠所苦，希望透過團隊三十多年來在床墊研發的經驗，帶給現代人如擁抱般的睡眠體驗，輕鬆擁有一夜好眠！

「擁抱．心之谷」的壓軸活動由因為手碟表演團隊所帶來的精彩音樂演出，由莉酸、楊晟兩位老師與好睡象創辦人Jack一同以手碟、框鼓與水晶琴、水晶缽演奏「睡前冥想音樂」，清脆空靈的樂音、輕快優雅的旋律在心之谷迴盪，令現場觀眾相當陶醉，享受了充滿能量的美麗夜晚！

當天於活動現場，同時也安排「好睡象適壓床」試躺體驗。為了模擬擁抱時肌膚觸壓的感受，團隊結合荷蘭身心靈學家的意見，研發出獨家材質「魔粒綿」，這是一種混合泡綿、乳膠、記憶綿，多種特性的新種材質，讓身體更直接感受有如擁抱般的療癒效果。

有民眾認為，要遇到適合的好床就如同要尋找契合的對象，因為理想類型都不同，在體驗後直接表示，無論在舒適度、感受度及軟硬度上，除了感覺良好外，還差點睡著，「太舒服了！」

活動當晚，所邀請的貴賓夜宿於心之谷，在自然香氛、優美燈光籠罩中，於好睡象適壓床上真實感受擁抱的科學，在秋紅谷度過幸福的一夜，也為當天活動畫下美好的句點！