香港文匯網報導，「天津打響了中國Omicron防控第一場大規模遭遇戰，天津的防控、治療Omicron變異病毒經驗也將為其他地區抗疫提供非常寶貴的經驗。」中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮10日在接受採訪時表示，此次天津疫情是Omicron變異株首次在我國本土社區傳播，該病毒確實傳染性很強，但症狀並不明顯，隱匿性也強，更容易多點散發或集中暴發。

1月8日凌晨，天津發生Omicron變異毒株引發新冠肺炎本土疫情，截至目前，天津報告本土確診病例31例，無症狀感染者10例。發現的陽性感染者均系本輪疫情指示病例及其相關密切接觸者，以及在津南區的封控區／管控區／防範區內人員。

「現在歐美等國家正在經歷着Omicron變異株引起的『海嘯』般的第四波流行，充分的證據表明這個毒株傳染性明顯高於其他毒株。」張伯禮表示，Omicron變異株不僅有32個刺突蛋白變異位點，其多個突變都是新冠病毒傳播力、感染性和免疫逃逸能力等領域研究的重點對象。目前Omicron變異毒株在全球的整體風險評估中被評為非常高，且已在全球廣泛傳播，嚴防新冠病毒變異毒株Omicron擴散成為全球防疫新目標。

「Omicron變異株感染患者多表現為無症狀或輕症感染，隱匿性較強，患者就醫主動性不足，難以在第一時間發現，更容易多點散發或集中暴發這也是Omicron變異病毒當前防控的難點。」張伯禮認為，天津應該在12月中旬已出現一例本土病例，全市疫情防控體系是嚴格高效的，市民防控意識仍較強，在這種情況下疫情能隱匿傳播與Omicron變異株的特性不無關係。

「Omicron相比之前的Delta傳染性更強，目前天津疫情也表現為中小學生等低齡感染群體比例較高，這也是Omicron變異毒株表現出的新特點，值得我們高度警惕和應對。」張伯禮呼籲，此輪疫情防控應重點關注學生群體，當下正值學生放寒假、大學生返鄉春運期間，社會接觸比較廣泛，被感染的風險較高。而從目前疫情監測看，Omicron毒株傳播的隱匿性強、人群傳染性強的特點比較突出。

張伯禮建議，希望放假的中小學生少參加聚集性活動，尚留校的大學生克服困難，非必要暫不離津，幫助天津在短時間內查明疫情源頭，盡快遏制疫情的發展。同時，將中小學等少年兒童可能聚集的場所納入疫情防控重點予以關注。「從天津目前疫情排查情況發現Omicron變異毒株感染有明顯低齡化趨勢，同時兒童、青少年疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不強，是疫情防控的薄弱環節，應高度關注。」

張伯禮強調，目前形勢依然嚴峻，Omicron變異株的問題值得大家高度警惕，嚴防境外輸入，防人也要防物，特別是口岸城市及冷鏈貨運環節是重中之重，這是遏制Omicron的境內傳播的關鍵。同時應按照Omicron變異株可能中國大陸其他地區傳播的情景做好預案，加緊研製針對Omicron變異株疫苗，開展新冠病毒變異規律基礎研究。