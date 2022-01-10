網紅「餓小璇miu－璇哥」是一位專業的Coser，有「絕美Coser」稱號的她作品相當多樣，不論可愛、知性、成熟、性感都能駕馭，且高挑纖瘦的身形及34E、24、34的不科學身材，讓她成為了攝影師們的寵兒，每每出角都能在cosplay會場受到「360度圍拍」的待遇。璇哥日前曬出一款內搭黑色小丁的綑綁風「小紅帽」造型，性感指數爆表令網友直呼「想當大野狼」。

「餓小璇miu－璇哥」日前在臉書分享一張照片，只見她頭戴金黃色長波浪捲髮，並綁出超萌前擺雙馬尾，頭上披掛著符合童話故事《小紅帽》人設的紅紗披，身穿極少遮蔽物的紅色皮帶，形成有如SM風格的綑綁穿搭，胸前一字型的皮帶扣剛好纏住美UU，下方吊帶襪設計內搭黑色丁字褲，脖子上也被綁了一圈，搭配小璇水嫩的白晰膚色，令人不忍想像「小紅帽」將被怎樣當成獵物對待。

但見璇哥雙手在腹部前方端著一顆蘋果，又像是要跟「白雪公主」搶生意了，網友見了這太美的畫面怎能忍，暴動呼喊：「好香啊」、「史上最香的小紅帽~非小璇莫屬」、「美」、「好強大的小紅帽」、「好犯規」、「璇哥好漂亮啊」、「心動了」、「壞心的小紅帽璇哥，要來踩我這隻大野狼嗎」、「害羞中」，猛吸粉絲刷愛心點數千讚。

自稱宅女的璇哥非常喜歡動漫，也因此投入Cosplay的世界，她曾在綜藝節目上自爆，因為Cosplay角色的服裝太過暴露被酸民攻擊，璇哥說遇到這種情況，她不會姑息而是直接留言嗆爆酸民。小璇不說話時常常被說屬於高冷、冰山美人類型，但其實個性上相當大辣辣、不受拘束，因此有了「璇哥」的綽號。另外，小璇與粉絲之間沒有太多的隔閡，也許就是這樣的原因，讓粉絲們對小璇都相當死忠。

小璇平時的休閒娛樂是打打電動及手遊，對於動漫也是頗有涉獵，她表示自己最喜歡的動漫角色是《Fate/Grand Order》中的「黑貞德」，本身也有Cos黑貞德的作品。活潑外向的璇哥想對粉絲們說，很感謝大家都很照顧她，只要出席活動都歡迎大家來探班找她玩。