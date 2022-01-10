全球晶圓代工龍頭台積電周一(10日)公布2021年12月營收下1553.82億元新台幣，月增4.8%、年增32.4%，去年第四季合併營收達4381.88億元、季增5.67%，2021年全年營收1兆5874.15元年增18.5%，皆創新高紀錄。台積電在2022年股價強勢擺脫過去1年頹勢，1月5日最高來到669元，離679元歷史高點還差一步，近日外資再調節逾2萬張，本周四的法說預料將成為後市重要指標，將從半導體庫存修正、資本支出是否影響獲利、先進製程發展，以及電子產品需求減弱等4大因素來看。

IDC Research最新發布的報告顯示，隨著2022年底前將開始大規模的產能擴增，2023年可能出現產能過剩。台積電在美國亞利桑那州興建新晶圓廠，三星電子也宣布在美國德州投資170億美元興建晶圓廠，預計在2024年開始量產。不過，2022年底開出產能的大多為聯電、格芯以及中芯國際等成熟製程廠商。至於晶片供需出現平衡甚至供過於求，對於台積電會有如何影響，仍受外界關注。

台積電也在2021年宣布3年1000億美元的資本支出計畫，其中在日本建立3DIC研發中心，南京廠新增28奈米製程生產線，與SONY在日本熊本縣共同合作興建22/28奈米晶圓廠，在高雄投資7/28奈米晶圓廠，甚至之後傳出將赴台中建立2奈米晶圓廠，可能赴歐洲德國設廠的計畫，加上目前在南科擴產，預料台積電將在法說上再次擴張資本支出計畫。

面對資本支出擴大，毛利率能否維持，這也是台積電過去一段時間受到質疑，導致股價遲遲無法站穩600元大關的主因之一，也因如此，去年8月台積電透露成熟、先進製程晶圓代工報價將罕見大漲10~20%，但隨著市場預計漲價潮在第二季有可能收斂的情況下，台積電能否持續上漲，或是如何維持毛利率，將成為法人關注重點之一。

此外，市場也關注先進製程進度，台積電3奈米製程去年下半年開始試產，預計今年下半年開始量產，競爭對手三星電子則是搶先在今年上半年量產3奈米製程GAA技術，還傳出AMD、高通不滿台積電的蘋果優先政策，轉單給三星3奈米。

不過，據《工商》先前報導，台積電啟動EUV持續改善計畫（CIP），台積電透過CIP有機會降至20層，雖然晶片尺寸將略為增加，但是有助於降低生產成本與晶圓代工報價，讓客戶更有意願導入3奈米製程，加上台積電過去在良率與生產表現皆遠優於三星，預料在3奈米能繼續維持優勢，現在也傳出英特爾打算在台積電擴大下單3奈米，接下來就看台積電如何調度產能，甚至在2奈米導入GAA技術後如何發展。

台積電去年年報指出，進入5G時代，AI和5G應用領域，對數位運算效能的需求永無止境，且持續在智慧型手機、HPC、物聯網（IoT）以及車用電子看到強勁需求。不過，隨著智慧型手機、PC、NB、TV預料在隨著晶片荒緩解下，供需也逐漸接近平衡，甚至供過於求，從台積電近期宣布最新技術，包括N4P可提供高效能運算（HPC）與行動裝置應用提供更強化且先進的技術平台，以及N4X特別為高效能運算產品開發的技術，在HPC應用著墨更深，還有推出N5A技術在車用晶片領域提供更強效能，顯見台積電在產品線多元布局的能力。

台積電2021年合併營收年增18.5%，從去年給出未來5年成長目標、也就是年營收複合成長10~15%，還超乎標準，毛利率也在台積電保證下能維持50%以上的水準，並持續提高，若能維持高額資本支出的同時也維持獲利表現，將成為外資是否回頭的關鍵，台積電法說也預料成為整個半導體市場風向球，甚至是科技產業是否能維持強勢的觀察指標。