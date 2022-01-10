受到疫情後的報復性訂單需求，加上擴產效益助威，飲品包材業雙雄宏全（9939）及福貞-KY（8411），10日公布自結2021年12月及2021年度合併營收聯袂表現搶眼。宏全自結2021年12月合併營收16.26億元、年增23.98％，創同期新高；2021年第四季合併營收48.28億元、年增19.6％，創下同期新高，2021年度合併營收213.83億元、年增10.51％，僅次於2019年度合併營收215.27億元，創歷史次高。

同樣地，福貞-KY10日公布自結2021年12月合併營收為8.67億元，月增12.26％、年增27.7％，創同期新高，2021年度合併營收78.15億元，年增34.91％，創8年來新高，並接近2013年度的86.4億元歷史新高。法人表示，福貞-KY2021年底併購TSMP台灣廠，加上大陸生產布局發酵，預估2022年合併營收可挑戰歷史新高。

吉源-KY（8488）自結2021年12月合併營收4.4億元、年增14.54％，僅次於2016年同月5.29億元，創公司股票上市以來的同期次高，累計2021年度合併營收40.53億元、年增44.96％，創公司股票上市以來的同期新高。

宏全指出，2021年度合併營收，呈雙位數成長動能，主要來自大陸及東南亞地區貢獻成長最多，以新產線投產營運、爭取新客戶合作、擴大新市場、電子商務平台、開發跨界跨業產品、提供客製化技術配合與服務等五大成長方向，持續挹注各地區營運實績。

近年來，宏全增加新廠及新產線，如2020年新增台灣無菌飲料三廠、大陸廣東佛山廠、東南亞越南Masan西部廠新廠投產加入營運，2021年印尼Sosro無菌飲料廠、印尼泗水無菌飲料二線加入投產，及多家重點合作客戶陸續放量下單，均帶動公司2021年12月及第四季合併營收，創同期新高的成長動能。