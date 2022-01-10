桃園機場染疫風暴持續擴大，據傳有桃園確診者日前曾開車南下高雄旅遊3天，高市府公布相關足跡，包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地等。（本報資料照片）

國內新冠肺炎疫情升溫，桃園機場染疫風暴持續擴大，據傳有桃園確診者日前曾開車南下高雄旅遊3天，出遊期間入住某知名飯店，高市府衛生局證實，案17505曾在去年12月31日至今年1月2日抵高雄旅遊，足跡包括萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地(旭集和食集錦)等，但個案在高雄活動期間並非可傳染期，目前匡列28人，17人快篩呈陰性，PCR仍在採檢中。

高市府衛生局表示，接獲疾管署通知，桃園市確診個案17505（8歲童、CT值25.6）於去年12月31日至今年1月2日與3名家人至高雄旅遊，經中央流行疫情指揮中心分析案17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父案17473。

高市府衛生局指出，依據中央流行疫情指揮中心說明案17473於去年12月30日出現相關症狀，根據美國CDC統計Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3至4天左右，經感染案17504再感染17505應已經過2個潛伏期的次波感染，經疫調案17505在1月6日出現相關症狀就醫，經高雄市COVID-19專家小組綜合研判，依據疫調顯示案17505應在元旦假期後，1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。

另外，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2至3天推算，於高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低。

高市府衛生局說明，依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前共匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR仍在檢驗中，足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地(旭集和食集錦)，均已完成徹底清消工作，詳細足跡經調查後將於11日公布。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。