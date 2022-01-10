近日美國印第安人肖肖尼部落一名活動人士在接受採訪時表示，美國政府在其印第安原住民同胞居住的家園裡進行了900多次核試驗，試圖對他們進行種族清洗。中國外交部發言人汪文斌今天（10日）在例行記者會中對此表示，美國印第安人的歷史和現實遭遇，揭開了「美式人權」的真實面目，那就是剝奪他人人權滿足自身的利益。

汪文斌表示，新聞報導提及，在2009年前的40多年，美國政府在美國印第安肖肖尼部落區域總計進行了928次核試驗，產生了大約62萬噸放射性沈降物，是1945年日本廣島原子彈爆炸後所產生放射性沈降物的近48倍。按照肖肖尼部落的說法，美國政府的核試驗項目已經造成了數千人死亡，許多人罹患癌症等疾病，美國政府卻並不關心他們的健康問題。

「對於肖肖尼部落等美國印第安原住民的遭遇，我深表同情。」汪文斌說，歷史上，美國從肉體、土地、文化等各個方面對印第安人進行屠殺、驅逐、同化，全方位系統化侵犯印第安人人權，犯下了罄竹難書的罪行，早已構成事實上的種族滅絕。

汪文斌說痛批，時至今日，美國政府不但沒有痛定思痛、反省錯誤，反而變換形式，繼續嚴重侵犯印第安人的生命權、健康權等基本人權。美國印第安人的歷史和現實遭遇揭開了「美式人權」的真實面目，那就是剝奪他人人權滿足自身的利益。

汪文斌強調，美國應該做的，不是揮舞「人權大棒」對他國指手畫腳，而是正視自身對印第安人犯下的累累罪行，真誠懺悔，並採取切實行動改正錯誤、作出彌補，讓已經逝去的印第安人亡魂得到安息，讓至今幸存的印第安人享受基本人權，不再遭受種族主義之苦。