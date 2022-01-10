桃園手推車和居服員傳播鏈再釀2確診，據悉是該居服員乾妹妹的職場同事1男1女。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園手推車和居服員傳播鏈晚間再釀2確診！據悉該居服員乾妹妹（案17507）的職場同事，第一時間匡列採檢，有1男1女共2名同事於晚間確診，其中一位女同事是中壢某國小5年級生的媽媽，該校11日預防性停課1天，另一名男同事是指揮中心晚間公布的本國籍20多歲男性、Ct值20.2，相關疫調、接觸者匡列及防治工作正進行中，2人都將列11日個案，詳細情形待中央流行疫情指揮中心統一說明。

中壢某國小晚間接獲通知明起預防性停課1天，起因是5年級學生的媽媽確診，該女是今公布的居服員乾妹妹（案17507）的職場同事。

但深夜指揮中心深夜又公布檢出1例陽性個案，暫未編號，為本國籍20多歲男性，同樣是今日公布的居服員乾妹妹（案17507）的職場接觸者、Ct值20.2，與國小男童的媽媽並非同一人，意即居服員乾妹妹職場已釀2同事確診，詳情有待中央流行防疫指揮中心說明。

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