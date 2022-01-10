林敏霖強調，民主政治就是一人一票，對於結果要尊重。（陳世宗攝）

中二選區立委補選，代表國民黨出征的顏寬恒再吞敗仗！過去國民黨與顏家結合每戰皆捷，如今卻連吞為二連敗，是副總統賴清德的「要做兄弟就不要從政」奏效，還是中二選區年輕人唾氣「黑金」傳說；國民黨台中市黨部主委林敏霖說，顏寬恒仍能拿下8萬票，代表顏家基本盤未完全鬆動。

林敏霖指出，輸贏絕對不是單一因素，照理說顏家應當要贏，而民進黨過去在中二選區沒有服務、沒有深耕，也沒有死忠的支持者，且中二選區選民很重感情，顏家在這深耕已久有累積基本盤，但以結果來看，基本盤似乎有一點鬆動。

林敏霖說，鬆動原因不是顏家服務不好，畢竟從顏清標開始，到現在家族上的服務都有受到肯定，但最後還是失敗。其中國民黨最大缺點就是不團結，從上到下都有這種痕跡，要如何改變就看上位者如何思考。

林敏霖表示，經營基層的方式要求新求變，基層們看到這次結果都很失望，必須知道要如何把服務成果展現出來，顏家的服務禮數非常周到，選區內的婚喪喜慶顏清標、顏寬恒、顏莉敏3人也都會到場，全台應該找不到其他像這樣子的民意代表，但最後仍然落選代表時代正在變，國民黨中央到選舉服務方式都要去改變。

林敏霖說，民主政治就是一人一票，對於結果要尊重，也要恭喜民進黨候選人林靜儀當選，不要重蹈陳柏惟覆轍，因為基進黨只有陳柏惟一席，一個人要跑全國，「他台中掛的看板只有小小一塊，但是我去嘉義卻能看到他的看板，難道找陳柏惟要去嘉義找嗎？他的所有動作，不管在中央還是高雄都比在台中大」。

媒體詢問為何國民黨未大力輔選顏寬恒？林敏霖重申，中二選區屬於鄉下型，選民非常重感情，而國民黨本身有包袱，地方上也不喜歡民進黨，所以一開始認為不要用政黨大軍壓境，讓地方認同顏家服務，也許會比較順利。