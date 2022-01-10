網美直播主「迷路班比」擁有深邃五官和性感身材，曾在直播平台中成為百萬級女主播，2017年她更和攝影師遠赴歐洲義大利和瑞士，忍著零度氣溫穿比基尼，就為了拍出絕美照片寫真，留下最值得回憶的作品。迷路班比昨(9)日分享逆天美腿辣照，她身穿咖啡色系的睡衣風內衣，超強UU美型若隱若現，網友看了直呼：「可以教怎麼止鼻血嗎？」

迷路班比昨(9)日在IG分享一張美照，畫面中她斜躺靠在粉藍色長沙發上，一頭波浪俏麗短髮帶空氣瀏海，右手肘靠著沙發椅背、手扶著頭狀似慵懶，左手向後撐、一雙逆天長腿伸向鏡頭，身穿咖啡色系的睡衣外袍及兩件式內衣，豐腴的上圍及水嫩絕對領域若隱若現，搭配精緻顏值讓整體畫面堪稱視覺饗宴。

迷路班比寫道：「美麗是留給自己獨賞的，以往都亂穿不要的寬鬆衣物當睡衣，今年想給自己一個upgrade，讓我的居家生活更升等」，還補充，「有外罩神級貼心，早上起床微涼搭著不感冒，還能直接穿去便利商店不害羞」，而且「穿的美美看著書配著音樂，專心活在自己的小世界，chilling(潮)」，雖只是業配，看著優美圖文都讓女性同胞想擁有一件。

網友狂讚：「腳ㄚ超美」、「真的很棒」、「可以教怎麼止鼻血嗎謝囉」、「買」、「漂亮」、「暈ㄌ」，刷起一排眼冒愛心；由於迷路班比不只顏值姣好、身材火辣，連身形也相當纖細是個衣架子，一雙修長美腿更讓她穿什麼都好看，代言起衣飾品牌可說駕輕就熟。

而回顧2017年遠赴義大利和瑞士的拍攝，在短短10天內，迷路班比從清晨起來梳化，一直拍到天黑，根本沒時間好好欣賞風景，且她和攝影師除了拍攝，得自己扛所有器材和服飾，到瑞士馬特洪峰得忍受0度氣溫，穿上比基尼擺POSE，攝影師不忍只看她受凍，主動脫掉上衣奉陪，讓她也不好意思再喊冷，到了義大利漁港則是得上空拍攝，好身材被來往行人看光光，尺度讓媽媽氣壞，但幸好出來成品讓她很滿意。

近期異軍突起的人氣火紅辣模「Banbi 班比」，本名陳若盈的她擁有「混血感」臉孔與修長美腿，加上甜美純真的招牌微笑讓她知名度大增。提到以諧音（麋鹿）「迷路」暱稱從何而來，班比說：「意義的話就是（我）比較迷糊，然後經常找不到路，所以取名叫迷路班比。」也因混血感外型，所以常有攝影師邀約國外工作，不過詢問到是否真有混血血統時，她笑說「只有1/16而已，非常遙遠...阿嬤的阿嬤是荷蘭人。」