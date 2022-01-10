面對H&M、Uniqlo、Zara等國際知名快時尚大品牌進軍台灣市場，成立約30年的台灣本土品牌NET依舊屹立不搖。有網友納悶NET有什麼競爭優勢，底下留言直指2大優點，分別是「便宜」、「好穿」；另外許多網友也指出NET每年做公益，開放弱勢孩童買衣服，大讚NET佛心企業。

1名網友於PTT八卦板以「為啥NET都不會倒啊？」發文，指台灣人若想要買比較素類風格的服飾，大多會偏向買日牌Uniqlo，而面對越來越多快時尚大品牌搶進台灣分食市場，原PO又提到，「NET為什麼都屹立不搖？其實這幾年，我覺得他衣服有越來越跟上潮流啊」。

貼文一出後，底下留言點出NET優勢，「平價衣服受眾多阿」、「因為便宜又好穿啊」、「素T便宜品質跟版型也不錯」、「很常有優惠，版型也沒很怪吧，就是打保守牌」、「NET店是唯一讓我不看價錢拿去結帳」、「版型超好」、「NET每年領完年終必逛必買」、「CP值真的算高」、「蠻多人會買的，價格不貴穿壞又買新的」、「CP值超高，便宜耐穿不宅」。

另外，也有網友大讚NET佛心企業，每年都會做公益回饋弱勢家庭，提供經濟能力較差的兒童購物金買衣服，「推公益，真的有在做事」、「會給弱勢公益送衣服，消費支持」、「常做公益，形象好」、「每年做公益給推」、「光是做公益助弱勢，就值得買下去了」、「常做公益的公司，這點要推」、「下個月又要大舉公益的店家你不挺？」、「善心企業呀」、「每年都有助貧活動的善心企業，希望他永遠不會倒」。

NET自2009年起，每年都會在全台各地舉辦公益活動，提供弱勢孩童提貨券，封店讓他們挑選喜歡的服飾。