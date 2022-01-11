富邦金控受惠於子公司成長動能強勁，自結去年12月稅後淨利37.72億元，全年大賺1446億元，較2020年同期大幅成長60％，每股稅後盈餘(EPS)為12.49元，全年稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘皆創歷史新高，連續13年蟬聯金控每股獲利王；子公司包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計2021全年稅後淨利皆創下年度歷史新高，富邦人壽全年稅後淨利更首度突破千億元大關。

至於外界關切富邦金控併購日盛金控的進度，富邦金截至去年12月31日統計，已取得日盛金控58.39％股權，也於12月認列日盛金投資收益1.2億元。

富邦人壽獲利表現優異，全年稅後淨利突破千億大關、達1019億元，較前年同期成長68％，其中，12月份台股大盤拉升，當月指數終以上漲約4.5％作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利；人壽淨值逾5990億元，淨值比率高於10％，RBC超過300％，資本水準維持良好。

債市投資方面，以維持穩健經常性收益為主要操作策略，境內經常性避險成本(CS) 維持低檔(20bp以下)，12月單月、全年累積匯兌損益與避險成本，均明顯優於前年同期。在避險成本控制得宜下，於去年底適時增提外匯準備金新台幣30億元，以控制避險成本、增加匯兌管理彈性，去年底外匯價格變動準備金餘額逾100億。

台北富邦銀行全年稅後淨利187億元，各項業務動能皆有提升，存放款餘額較去年同期分別成長16％及12％，帶動總資產年成長14％；財管業務受惠基金股權商品及投資型保單銷售成長，帶動財管商品銷量及AuM較去年同期分別成長14％及9％；J卡及momo卡帶動信用卡有效卡數及簽帳金額雙位數成長，全年簽帳金額首度突破3千億元，並且持續提供客戶刷卡優惠，延長J卡及momo卡回饋權益至今年上半年。

富邦產險去年12月稅後淨損0.61億元，主因總公司大樓規劃重建，產生一次性報廢損失；累計全年稅後淨利68.45億元，較去年同期成長21％，主要受惠於穩健的承保業務表現和優異的投資績效；12月單月簽單保費30.4億，全年度簽單保費508.7億元，突破500億，成長高達12.9％，市佔24.6％，穩居市場龍頭寶座。

富邦證券累計全年稅後淨利70.77億元，較去年同期成長68％；台股加權指數12月走升續創新高(12／30收盤18219)，台股全年日均值達4781億元，富邦證現貨累計市佔率6.13％，帶動富邦證券經紀、財管、承銷及金融部位等獲利皆較去年同期顯著成長。