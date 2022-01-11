網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，因五官神似Angelababy有「台版Angelababy」之稱，而其實她在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，不時會在社群網站分享養眼福利，近日她曬出一組穿和服的美照，衣服卻沒穿好，好身材若隱若現，讓眾人直呼太犯規。

照片中，黃琳盤起頭髮，穿著一身大紅色和服，再搭配和風髮飾，整個人散發典雅高貴的氣質，加上她還保持跪坐姿勢，相當日系；黃琳更俏皮發文，要大家用一句成語形容這組照片，笑稱自己想到「恭喜發財」，隨後又留言補充「其實我第一句想到的是衣冠禽獸。」

吸睛的是，黃琳就算全身包緊緊，也藏不住她的好身材，發完第一篇文後，她接著又Po另一組更辣的照片，只見她穿著同套和服，但卻沒穿好，胸前衣服大敞，露出深邃事業線，更有從上往下拍攝的上帝視角，令白嫩雪球全被看光，高貴又性感的模樣格外撩人，讓大批粉絲看了快噴鼻血，直呼「我受不了」、「這系列超讚」、「眼神好危險」、「這款正點，完爆三上」、「也太美了吧！超適合」、「可以點你檯嗎 辣琳媽媽」。