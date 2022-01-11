星座運勢網站「同道星座查詢」分析，處女座、白羊座、天秤座、水瓶座先天條件很好，許多人都覺得他們擁有一手好牌，偏偏他們卻不懂得妥善運用，甚至會把人生搞得一團亂，非常可惜。

▍1.處女座

處女座自我要求很高，所以總是把自己打理得很好，職場上也能把任務完美完成，這本來是一個優點，不過他們卻偏偏也習慣嚴格要求周遭的人，讓朋友們不堪其擾，他們還把這種龜毛的個性當成自己的優點，完全沒發覺自己因此被許多人討厭。

▍2.白羊座

白羊座很熱情、很純真，對朋友講義氣，性格直來直往，從來不會對朋友耍手段、動心機，因此擁有很多朋友。直率本來是個很好的個性，不過他們卻直率過頭，說話不懂得修飾，常常在無意間得罪人，很容易成為小人的心頭恨，動不動就被人在背後捅一刀。

▍3.天秤座

天秤座口才很好，擅長社交，很注重自己的形象，氣質很好，不過他們花很多時間和精神在維持自己好看的外貌，而且玩心太重，吃不了苦，只要遇到挫折就想要放棄，無法忍受忙碌、緊湊的生活，日子過得太安逸，終究無法成就大事。

▍4.水瓶座

水瓶座頭腦聰明，反應很快，不過比起名利，他們更追求理想，若要放棄夢想去追求財富，他寧可放棄到手的機會，他們常常會放慢步調去享受過程，難免顯得比較沒效率些，而且他們的夢想也和一般世俗認定的「成功人生」有明顯差異，導致許多人會覺得他們把一手好牌打爛，但他們本人並不這麼覺得。