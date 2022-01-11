煤氣燈操縱是一種心理上與情緒上的虐待，使受害者懷疑自己的現實、判斷、自我認知，甚至在極端情況下令他們懷疑自己的精神狀態。操縱者會扭曲事實，以便操控、迷惑與控制受害者。

「煤氣燈操縱」一詞源自派崔克．漢彌爾頓（Patrick Hamilton）於一九三八年推出的戲劇《煤氣燈下》（Gas Light），該劇後來於一九四○年與一九四四年改編成電影。在故事中，一名男子以操縱與欺騙的方式讓太太以為她瘋了，男子的其中一種手段是將家中煤氣燈的亮度調暗，讓燈光變得閃爍不定。當太太問起燈光的事時，男子便說服她燈光並沒有變暗，說那不過是她自己腦中的幻想。二○○一年的電影《艾蜜莉的異想世界》（Amélie）中，主角艾蜜莉也對某個商店老闆進行了煤氣燈操縱：艾蜜莉溜進對方家中，改變物品擺放的位置，還改變了商店老闆的電話設定，讓他在以為要打給母親時撥電話到精神病院。在這一系列操縱過後，商店老闆感到害怕又困惑，以為是自己瘋了。

現代人擴充了煤氣燈操縱一詞的用法，如今，我們把這個詞作為形容操縱受害者，讓對方懷疑自己現實觀、記憶或感知的手段。加害者不一定需要改變物理環境，而可能是以質疑、譏諷或否定對方經歷的方式進行煤氣燈操縱，使受害者對自己的感知失去信心。

受到煤氣燈操縱的社會

在這個時代，人們隨時都能查核事實，也幾乎立刻可以查到答案──與此同時，人們也頻頻宣稱自己看到的是「假新聞」。一些新聞報導的確是虛構的，但現實可不假。當領袖人物與公眾人物宣稱可輕易查證的事實為假，他們就是在進行大規模的煤氣燈操縱；即使在面對照片、錄音或影片證據時，操縱者也經常會聲稱自己是被斷章取義、被誤解，或者被刻意曲解。這種行徑在許多方面而言都相當危險，社會層級的煤氣燈操縱行為可能會改變是非的規則──改變人們對道德的看法與定義。有權有勢的人物在進行煤氣燈操縱時，可以貶低挑戰者的可信度、智力、自主能力與理智，並藉此讓那些針對自己的挑戰失去效果。

另外，領袖人物也可能會對追隨者進行煤氣燈操縱，鼓勵人們加入集團思想（groupthink），防止獨立個體的離群表現，並且也防止人們承擔起個人責任。從事這類行為的人，往往是打著團結統一、愛國與對領袖忠誠的大旗，歷史上多的是有人利用集團思想將國家推向仇恨、盲從與大規模的殺戮。

煤氣燈操縱並不是新創的詞彙，卻在過去數年受到了前所未有的推廣使用，整體社會在個人、職場與政治領域都逐漸注意到了煤氣燈操縱的跡象，並且，在某一個領域經歷過煤氣燈操縱的人，就可能會對其他領域的惡性情緒虐待更加敏感。我想在這裡分享一份好消息：我們越是能辨識出煤氣燈操縱的跡象與症狀，就越能夠抑制它可能造成的傷害。

(本文摘自《煤氣燈操縱》/麥田出版)

【內容簡介】為什麼明明是最重要的一段關係，他卻總讓我覺得自己毫無價值？

到底是我做錯，還是被他操縱？

情緒虐待、PUA、職場霸凌、邪教洗腦……都運用了「它」！

如果你也曾被「煤氣燈操縱」，有些疑問你一定深埋心中許久，卻不一定說得出口。

本書將解開你內心長久的困惑，並告訴你抵抗這種精神操縱的最佳解決之道。

「煤氣燈操縱」一詞源自劇作家派崔克‧漢彌爾頓於一九三八年推出的戲劇《煤氣燈下》，該劇曾兩度改編成電影。在故事中，一名男子以操縱與欺騙的方式讓太太以為她瘋了，男子的其中一種手段是假裝有事離家、實際上卻只是偷偷潛入閣樓。但男子打開閣樓燈光時，將家中其他煤氣燈的亮度分走了，燈光因而變暗且閃爍不定。當太太問起燈光的事，男子便說服她燈光沒有變暗，說自己確實不在家，燈光和腳步聲不過是她自己腦中的幻想。

如今的網路世界更容易製造出煤氣燈效應，大量生產的假新聞、斷章取義的迷因哏圖、網紅與粉絲的不對等關係等，都是煤氣燈操縱的藏身之處。近年來「PUA把妹攻略」大行其道，亦是利用類似手法，藉由貶低、負面評論等方式交到女友，並在精神上控制對方。「煤氣燈操縱」是一種幽微的情緒虐待，但它其實無所不在，在講究權力階級的傳統華人人際關係中，煤氣燈操縱尤其容易發生，不僅常見於伴侶之間，親友與職場關係上也所在多有。在本書第一部，作者清楚定義了煤氣燈操縱，第二部與第三部則以豐富的問答寫作，抽絲剝繭、循序漸進地帶領讀者探索內心，逐步擺脫操縱者的影響。無論你是否在生活中曾經歷過他人的情感剝削，本書都能讓你對健康、對等的人際生活有更清晰的理解，並且更迅速有效地辨識出日常中的有毒關係。

【作者簡介】艾米‧馬洛－麥柯心理師（Amy Marlow-MaCoy, LPC）

艾米是專業的持照心理諮商師，寫作時總是飽含同情心、同理心與帶有書呆子氣的幽默感，寫作題材是生命中難以理清的事物：情緒虐待、人際關係與療傷，專長則是協助個人從創傷經驗和痛苦的關係中康復，尤其是受到自戀型人格疾患所傷害的個案。《煤氣燈操縱：辨識人際中最暗黑的操控術，走出精神控制與內疚，重建自信與自尊》是她融合多年專業助人經驗與諮商理論寫就的實用手冊。本書除了幫助大眾辨識、理解「煤氣燈操縱」，更提供了抽絲剝繭的問答與寫作省思題，深入探究受害者面對剝削時的各種回應，找出癥結點。書中所附的豐富練習能為個人重新打造自信自愛的基礎，協助受害者從情緒虐待中復原。除了治療受傷的心以外，艾米也喜歡沉浸在科幻小說中、吸貓，以及精進自己的硬舉技術。

【譯者簡介】朱崇旻

曾在美國居住九年，畢業於臺灣大學生化科技系，是以小說為食的謎樣生物，時時尋覓下一本好書。喜歡翻譯時推敲琢磨的過程，並認為無論是什麼題材的書，譯者都應該忠實傳達作者的立場。興趣包含寫小說、武術、室內布置和冬眠。聯絡請洽：[email protected]