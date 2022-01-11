社群媒體與廣告效應（advertising effect）

在有了社群媒體的時代，我們必須面對人們過去前所未見的煤氣燈操縱手段。近數十年來，虛擬社群與線上團體的人氣水漲船高，AOL即時通、聊天室、MySpace與LiveJournal 等個人網站，當然還有Facebook，都在這裡面扮演不容忽視的角色，觸及了網民無數。二十年前還沒有社群媒體網紅這份職業，但在今天，人們已經能以「讚」數為基礎，打造出龐大的網路帝國。

有一些人可能透過廣告達到了更隱蔽的煤氣燈操縱效果，尤其是利用廣告來說服使用者矯正自己原本沒注意到的缺陷。在網路上展現可能不符合現實的形象相對容易，可能修個圖就完成了，而儘管圖片明顯經過修改，還是會有人堅稱自己沒有修圖。在社群媒體與廣告方面，你可能沒辦法相信自己的眼睛，但有時候仔細一看，你就會看見別人移除相關事實與細節時造成的失真──這裡頭的關鍵，就是識別能力。

煤氣燈操縱的跡象

各種情境、各種人際關係中都可能發生煤氣燈操縱的現象，它們的核心都是操弄與控制，但特定的跡象與徵兆則可能會隨關係的型態而發生變化。在這本書中，我們會探討三種人際關係中的煤氣燈操縱現象：職場關係、戀愛關係與親友關係。

職場關係

員工與主管、客戶與員工，或是同事彼此之間都可能發生煤氣燈操縱，我們平時比較常看到主管對員工的煤氣燈操縱，但無論是何種職場關係，都可能找到這種操縱手段的徵兆。以下是五種常見的跡象，如果你遇過這些狀況，便可能是在職場上受到了煤氣燈操縱：

有人毫無根據地議論你的是非

作為煤氣燈操縱者的主管或同事可能會透過議論是非的方式試圖抹黑你，如此一來，他們也許能比較輕鬆地將過錯推到你身上。這些流言蜚語與謊言可能和你的工作表現毫無關係，也可能根本是完全錯誤的，但操縱者會將它們當作證據，試圖證明你不可靠、不可信賴。你很少直接聽到他人在你背後說的話，所以很難與這些流言蜚語抗衡。

你一再受到質疑

煤氣燈操縱者的最終目標是讓你不再相信自己，也讓他人不再相信你。它們可能會否定或貶低你的指示，也可能質疑你的判斷力，或者撤回你對員工的指示。在辦公室裡，他們甚至不必發言，便能降低你在人們心目中的價值─操縱者不用出聲評論，可以翻個白眼、無奈地盯著某處，以無聲的方式暗示你太過無能。

煤氣燈操縱者要求你讀懂他們的心思

職場上另一種常見的煤氣燈操縱手段，是要求你別光聽對方的字面意思，還要用不知什麼方式去瞭解對方真正要的是什麼。假設你按照對方的要求交出一份報告，對方卻抱怨說你沒加上他們要的細節（但他們事前並沒有告訴你要加入這些細節）──在這種情況下，客戶因為你沒有讀懂他們心思而對你進行煤氣燈操縱式的行為，可能會在別人面前將你說得很懶、很蠢，或想法很僵化。

別人用雙重標準看待你

雙重標準是發生在職場的煤氣燈操縱現象中最令人火大的面向之一，操縱者可能會設下某套標準或對你提出嚴苛的要求，自己卻沒有遵守那套標準。舉例而言，同事不允許你在開會時表現出情緒，但同事自己在會議上受到質疑時卻大發雷霆。如果你在會議上有類似的反應，可能會被檢舉或開除，同事卻能以自己是「性情中人」為藉口逃避責罰。

你經常成為代罪羔羊

發生職場衝突時，人們可能會用煤氣燈操縱的方式讓員工、主管或客戶成為代罪羔羊，將那個人說成問題的唯一根源。舉例而言，上司可能會舉報下屬不服從命令，卻不承認自己有貶低那名下屬，或說了不利於下屬的謊話。員工也可能對上司或同事進行煤氣燈操縱，聲稱自己受到了不公平的懲罰，而不承認自己再三遲到、無故缺席或沒能完成交辦事項。

寫作練習

你有經歷過職場關係中的煤氣燈操縱嗎？你看過哪些跡象？它們對你的工作造成了什麼影響？

戀愛關係

你應該聽過所謂的「毒性關係」吧？要判斷一段關係健康與否，關鍵之一，就是檢視那段關係是否有著情緒虐待與操控的成分。毒性戀愛關係中經常發生煤氣燈操縱的現象，施虐者會用這種手段有效地控制伴侶。

我們來看看戀愛關係中幾種常見的煤氣燈操縱跡象吧：

對方直接對你說謊

直接說謊與否定伴侶的經歷，也是一種煤氣燈操縱手法。在這之中，也包括了無視顯而易見的證據、否定某種行為，或是扭曲事實、好讓受害者在外人面前丟臉。操縱者也可能杜撰一段悲傷的故事以博取伴侶的同情，並轉移伴侶的憤怒、苦惱或懷疑。

你的伴侶不忠

煤氣燈操縱也可能以不忠的形式登場，在這種情況下，操縱者可能會變本加厲地將他們這些行為的責任推給你。除此之外，當你因為他們的不忠而受傷或憤怒時，對方可能會試圖將你描繪成嫉妒到失去理智的人。操縱者伴侶為了將自己劈腿的行徑合理化，往往會讓你覺得自己無論在感情中付出了多少都不夠。

伴侶對你施加壓力，逼你陷入孤獨

對情緒虐待者而言，孤獨是非常強大又危險的工具。煤氣燈操縱者可能會聲稱只有他們足夠愛你、願意忽視你的缺陷，他們可能會批評你的親友、說你的這些親友「就是不喜歡」他們，並以誇張的言詞或謊言支持自己的論點。當你陷入孤獨，對方便能更輕鬆地控制你，你也不會有機會獲得旁觀者清的見解。

你受到霸凌或威嚇

在其他方法都不管用時，煤氣燈操縱者可能會以直接霸凌的方式掌握權力。對方可能會隱晦或直白地威脅你、你的寵物或你的小孩，如果你不服從，他們還可能會威脅說要對你的上司說謊，或編造不實的罪名報警逮捕你。除此之外，霸凌也可能在網路上進行，對方可以透過電子信件或電話騷擾你，或者在網路上百般糾纏。

對方指控你心懷惡意

戀愛關係中，有另一種確定會讓受害者亂了套的手段，就是聲稱某些無辜且無害的事件其實飽含了惡意。你也許以為你們雙方在互開玩笑，不會傷到對方，操縱者卻突然轉而指控你殘忍對待他們，或是心存惡意地譏諷他們。他們可能會聲稱你是存心激怒他們，或指控你用自己恐懼或驚訝的反應操弄他們。

寫作練習

你有經歷過戀愛關係中的煤氣燈操縱嗎？你看過哪些跡象？它們對你和對方的感情造成了什麼影響？

(本文摘自《煤氣燈操縱》/麥田出版)

【內容簡介】為什麼明明是最重要的一段關係，他卻總讓我覺得自己毫無價值？

到底是我做錯，還是被他操縱？

情緒虐待、PUA、職場霸凌、邪教洗腦……都運用了「它」！

如果你也曾被「煤氣燈操縱」，有些疑問你一定深埋心中許久，卻不一定說得出口。

本書將解開你內心長久的困惑，並告訴你抵抗這種精神操縱的最佳解決之道。

「煤氣燈操縱」一詞源自劇作家派崔克‧漢彌爾頓於一九三八年推出的戲劇《煤氣燈下》，該劇曾兩度改編成電影。在故事中，一名男子以操縱與欺騙的方式讓太太以為她瘋了，男子的其中一種手段是假裝有事離家、實際上卻只是偷偷潛入閣樓。但男子打開閣樓燈光時，將家中其他煤氣燈的亮度分走了，燈光因而變暗且閃爍不定。當太太問起燈光的事，男子便說服她燈光沒有變暗，說自己確實不在家，燈光和腳步聲不過是她自己腦中的幻想。

如今的網路世界更容易製造出煤氣燈效應，大量生產的假新聞、斷章取義的迷因哏圖、網紅與粉絲的不對等關係等，都是煤氣燈操縱的藏身之處。近年來「PUA把妹攻略」大行其道，亦是利用類似手法，藉由貶低、負面評論等方式交到女友，並在精神上控制對方。「煤氣燈操縱」是一種幽微的情緒虐待，但它其實無所不在，在講究權力階級的傳統華人人際關係中，煤氣燈操縱尤其容易發生，不僅常見於伴侶之間，親友與職場關係上也所在多有。在本書第一部，作者清楚定義了煤氣燈操縱，第二部與第三部則以豐富的問答寫作，抽絲剝繭、循序漸進地帶領讀者探索內心，逐步擺脫操縱者的影響。無論你是否在生活中曾經歷過他人的情感剝削，本書都能讓你對健康、對等的人際生活有更清晰的理解，並且更迅速有效地辨識出日常中的有毒關係。

【作者簡介】艾米‧馬洛－麥柯心理師（Amy Marlow-MaCoy, LPC）

艾米是專業的持照心理諮商師，寫作時總是飽含同情心、同理心與帶有書呆子氣的幽默感，寫作題材是生命中難以理清的事物：情緒虐待、人際關係與療傷，專長則是協助個人從創傷經驗和痛苦的關係中康復，尤其是受到自戀型人格疾患所傷害的個案。《煤氣燈操縱：辨識人際中最暗黑的操控術，走出精神控制與內疚，重建自信與自尊》是她融合多年專業助人經驗與諮商理論寫就的實用手冊。本書除了幫助大眾辨識、理解「煤氣燈操縱」，更提供了抽絲剝繭的問答與寫作省思題，深入探究受害者面對剝削時的各種回應，找出癥結點。書中所附的豐富練習能為個人重新打造自信自愛的基礎，協助受害者從情緒虐待中復原。除了治療受傷的心以外，艾米也喜歡沉浸在科幻小說中、吸貓，以及精進自己的硬舉技術。

【譯者簡介】朱崇旻

曾在美國居住九年，畢業於臺灣大學生化科技系，是以小說為食的謎樣生物，時時尋覓下一本好書。喜歡翻譯時推敲琢磨的過程，並認為無論是什麼題材的書，譯者都應該忠實傳達作者的立場。興趣包含寫小說、武術、室內布置和冬眠。聯絡請洽：[email protected]