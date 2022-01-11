28歲的欣欣（化名）與老公結婚三年，婚姻幸福但卻苦無孩子。為了懷孕，欣欣各種偏方都試，也到生殖醫學中心檢查，都證實生育能力沒有問題，但肚皮始終都沒有傳來好消息。婆婆因而心生不滿，責怪一定是媳婦有問題，讓欣欣成日以淚洗面。

在醫師的建議下，邀請欣欣老公來做生育檢查，才發現是老公射出來的精液都是「空包彈」！經醫病溝通討論後，決定從副睪丸取精，再進行試管嬰兒療程，終於喜獲雙胞胎，多年被婆婆誤解生不出小孩的冤屈終於獲得平反，一家子重修舊好，家庭和樂美滿。

●男性精蟲品質每況愈下 不孕原因不全為女性所致

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，不孕症是指夫妻在正常的性生活且沒有避孕之下，一年內仍無法順利自然懷孕者。

在傳統觀念上，不孕症往往都會歸咎於女方，這個觀念是錯誤的！根據統計，男性不孕問題幾乎佔了三到四成，另外世界衛生組織（WHO）的人類精液調查結果也顯示，男性精液品質每況愈下，從30年前的標準正常精子濃度需6000萬/1cc，如今已逐年下修到目前正常精子濃度只需1500萬/1cc，可見男性不孕機率也逐漸攀升。

李世明醫師說，男性不孕症的原因很多，像是先天性疾病、壓力或塑化劑等環境荷爾蒙影響，目前仍有望透過生殖醫療技術完成生育計畫。若確定為無精症患者，在法律規範與夫妻雙方同意下，可考慮接受捐贈精子，意即藉由捐贈者的精子與太太的卵子結合，再進行試管嬰兒療程達到受孕的目的，因此借精生子已成為不孕夫妻生兒育女的新選擇。

●男性無精問題有解 借精生子一圓生子夢

李世明醫師說明，根據台灣《人工生殖法》規定，捐精採用匿名方式進行，僅提供捐贈者身高、體重、血型、膚色、髮色及種族等基本資料，捐精者精子只能給一對受贈夫妻使用，除非受贈的夫妻懷孕失敗，才能再捐一次。為確保捐贈者的精子品質優良，捐精過程需要遵照國健署規範，進行捐精行政流程及健康檢查，包括身體及心理評估。

李世明醫師補充，目前每間生殖醫學機構也有各自的篩選條件，如建議捐贈者需20歲以上，且未滿40歲，而捐精者本身也不能有遺傳、感染相關及重大疾病，同時沒有抽菸、吸毒及酗酒等不良習慣，才能進行精液分析，確認一切正常符合規定，才會進入捐精流程。

●不孕夫妻共同檢查治療 早日好孕成家滿幸福

李世明醫師提醒，現代社會男女晚婚晚孕多，加上壓力、環境因素各種因素影響，不孕比例明顯增加，若夫妻有不孕的問題，雙方都應及早就醫檢查，進行完整評估，積極配合治療，才能早日好孕成家，幸福滿滿。