攝取足量水分，是維持身體代謝運作的首要關鍵。不過同樣是喝水，如何安全、健康喝下好水，生活無毒專家、林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈以自己實踐的「安心喝水」守則，提供日常生活參考。

譚敦慈指出，夏天天氣熱，自然而然會想要多喝水，但一到冬天，大家往往忽略了喝水的重要性。其實，冬天是栓塞型腦中風及心肌梗塞的誘發期，喝足量的水才能避免血液太過濃稠，以預防心血管疾病的發生。

許多人習慣一早起來就先喝杯水，不過譚敦慈提醒，最好不要用一早的自來水煮成開水飲用。因為夜間用水量較少，水管中的水停留一夜未流動，容易沉積雜質，水質較差。尤其是老舊社區，還可能使用鉛管未汰換，更容易有重金屬沉積的危險。

譚敦慈建議，日間及傍晚時段，水管中的水流動性較大，水質較佳，可以在晚上睡前取水煮沸，當成日常飲用水。

此外，早上在公共場合或是到了辦公室，飲水機內的的第一杯水也不宜飲用，最好先放流2-3分鐘。這些水也別浪費，可以用來沖廁所、拖地等。

●喝足量水 就能稀釋身體有害物質

譚敦慈指出，食物及生活中含有許多毒素，想要避免健康受到危害，除了多吃新鮮蔬果外，喝足夠的水也能稀釋體內的有害物質，加速肝臟、腎臟排毒的效率。以一般健康成年人來看，每天大約該喝下2000cc∼3000cc或是30ccＸ體重kg的水量。除此之外，可以注意：

(資料來源/《譚敦慈的安心生活全圖典》三采文化 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

要注意的是，湯、飲料及茶飲等有味道的液體，都不能用來取代喝水。咖啡以及茶除了含有咖啡因之外，還含有單寧酸，會阻礙鈣質、鐵質的吸收，一般人一天最好以2杯為限。而骨質疏鬆、腎病患者及孕婦、結石患者，都要避免飲用碳酸飲料，如可樂、汽水等。

●減少吸收三鹵甲烷 可以這樣做

譚敦慈提醒，由於自來水中含微量的三鹵甲烷，雖不至於造成直接嚴重危害，但若能運用簡單方法在飲用前先去除，更能保障健康。

像是煮沸時先將抽油煙機打開，再打開水壺的蓋子、轉小火再煮幾分鐘，簡單動作就可減少水中的三鹵甲烷。此外，家中使用開飲機、電熱水瓶的話，添加的水最好是過濾或已煮沸的水，避免直接加入生水，也能降低水中的三鹵甲烷的含量。

※資料來源／《譚敦慈的安心生活全圖典》／三采文化。