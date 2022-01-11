房子老了，許多人希望透過都更讓清水變雞湯，甚至大賺一筆，不過都更並不容易，要整合建商、地主及居民等人的意見，其實相當耗時耗神，花費數十年時間不在少數。有網友認為，現在應該要避免買高層大樓，因為都更難度高，未來該物件的價值只會一直往下探，文章引起熱烈討論，有內行人跳出來打臉，強調只要物件地段好，完全不用怕房子變老。

該名網友在《買房知識家（A你的Q）》臉書社團上發文表示，最近聽到一種觀念，買房其實不應該買高層大樓，因為幾十年後會成為危老建築，房產價值將一文不值，「幾十年後房屋老舊，因為已是高層，導致建商沒有誘因都更改建，且高樓住宅居住的人多、產權也複雜，都更改建困難重重。」

原Po補充說道，「房子舊了，有能力的會先搬走，沒有能力的會留下來，導致惡性循環，管理困難，最終淪為底層的人居住，房價將會一文不值，因此不應該購買高層大樓。」文章引起網友們熱烈討論。

許多人認為，物件的地段是避免房產最後一文不值的重要關鍵，「有價值的是土地不是房屋，房屋會折舊，但買對地段土地會上漲」、「城中城大樓也沒變成一文不值喔，只要地段還可以就不是問題」、「保值、增值不該是買房的優先考量，生活品質比較重要」、「幾十年後我人都不知道在哪裡了，活在當下吧。」

不僅如此，有網友以日本為例表示，「珍貴的是土地、是地段，精華地段再舊都有價值。目前趨勢是越來越多人住大樓，因為大家都要往市中心，那就只能拼命蓋大樓，反而郊區透天沒人要也難交易，日本已經可以借鏡了，有些東京郊區房連送都沒人要。」

《ETtoday》報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該說法仍得依地段而定，包括松山區、中正區都有都更後社區躍升為區域高價，身價翻漲來到倍數的空間，且地主戶轉手也有高獲利情勢，當然戶數多的社區，都更不易達到共識，產權若還複雜，也會成為都更孤兒。