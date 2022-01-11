美國、北約（NATO）相繼與俄羅斯就烏克蘭問題舉行會談。

美國、北大西洋公約組織（NATO）本周將相繼與俄羅斯舉行對話，美國有線電視新聞網（CNN）指出，西方國家將有難得機會，讓俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）明白，他不是老大，因為專家分析，經濟上的弱點將能迫使莫斯科妥協。

美國及俄羅斯外交官員即在日內瓦當地時間10日舉行會談，討論烏克蘭危機；緊接著北約及俄羅斯代表將在12日於布魯塞爾會面。

CNN指出，烏克蘭情勢升溫，讓人擔心重演2014年克里米亞半島被莫斯科併吞的戲碼，這起事件引發國際社會討論多年，西方究竟是否有能力與俄羅斯抗衡。自此，西方與俄羅斯的關係幾乎降至冷戰時期冰點，從未回溫，於2002年設立、目的是促進雙方合作、對話的北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）已經2年未召開會議。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日表示，本周的會談能取得進展，條件是俄羅斯降低對烏克蘭的侵略態勢，不過多名北約官員認為，莫斯科同意對話已經是重大讓步，也釋放出局勢可能趨緩的跡象，不過他們同時也持謹慎態度，認為日益敵對的莫斯科可能不是出於誠信參與會談。

俄羅斯去年底針對降低烏克蘭局勢提出2大要求，包括北約縮減在東歐的軍事部署至1990年代，以及北約承諾不再向東擴張。在北約看來，這些要求根本不可能接受，北約消息人士指出，莫斯科可能是故意提出這些可笑的要求、作秀，讓俄國官員能夠聲稱已經試圖進行協商，好向俄羅斯民眾交代、合理化烏克蘭情勢升溫。

不過如果雙方都不退讓，本周的會談又有什麼意義？CNN指出，多名北約官員認為，周三的會談將是北約堅定展現團結姿態的大好機會，如果俄羅斯升高局勢，它將面臨「嚴重經濟後果」，「我們會祭出2014年沒使用的工具。」官員雖沒透露會祭出何種手段，但推測除了強硬的經濟制裁外，可能也包含北約更靠近莫斯科家門口。

CNN指出，值得注意的是，從北約官員及專家的言談中可發現，如今西方似乎已經沒有之前那樣懼怕俄羅斯，在外國領土下毒、暗殺俄羅斯公民、血腥鎮壓異議人士、併吞克里米亞等情事都將普丁描繪成應該懼怕的強人。

不過他升級侵略態勢，部份原因可能在於其他領域的權力被削弱。英國衝突研究中心（Conflict Studies Research Centre）研究分析師埃羅寧（Pasi Eronen）直白評論，「普丁是過時的獨裁者，癡迷於自己的統治遺跡及蘇聯的失敗。」他說俄羅斯受到新冠病毒蹂躪，仰賴石油出口的經濟前景看來相當黯淡，經濟上的弱點就是西方國家可能迫使莫斯科妥協的地方，不過前提是西方國家要團結起來。

美國金融家、維權反貪人士布勞德（Bill Browder）也表示，俄羅斯的經濟實力相當於紐約，如果西方國家適當地、毫無懼怕地對普丁及俄羅斯企業實施經濟制裁，「他很快就會被逼到角落。」

CNN指出，為了讓制裁更有效果，西方也必須準備好面臨一些陣痛。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute，RUSI）副研究員康諾里（Richard Connolly）說，增加俄羅斯企業的貿易成本，不論是限制取得資本的機會或是限制取得技術，都會對俄羅斯經濟及普丁的核心圈造成更大影響，「因為大多數俄羅斯重要企業多少都和克里姆林宮有關。」

他也說，在能源、武器、戰略物資等領域對與俄羅斯貿易的對象實施二級制裁，也會造成如同對伊朗的制裁效果。