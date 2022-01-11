還記得2021英雄聯盟世界大賽冠軍戰DWG戰隊Vs. EDG戰隊在國內掀起一股熱潮，也讓這場冠軍戰的銷售超過2,000萬，不亞於NBA例行賽的單場銷售，可見這一股電競熱潮不容小覷，持續發酵中，英雄聯盟自運彩推出以來廣受大家喜愛，那麼在今年初有哪些受矚目的職業聯賽已經開打，在投注時有沒有什麼可以注意的眉角，今天就來跟大家談一談。

2022電競英雄聯盟新賽季1月開打

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

目前較具規模的英雄聯盟職業聯賽總計有12個，其中有5個在1月份即展開賽程，包括中國職業聯賽、(北美)冠軍聯賽、歐洲冠軍聯賽、大洋洲巡迴賽及巴西冠軍聯賽等，其餘7個則是在2月份接續開打，包括太平洋冠軍聯賽、韓國冠軍聯賽、日本聯賽…等，每個聯盟都分有春季賽(1至4月)及夏季賽(6-9月)，各隊在所屬聯盟的表現關係著是否能夠取得晉級2022世界大賽的資格，因此場場賽事可以說是疏忽不得。

2022電競英雄聯盟新賽季賽程彙整表。(台灣運彩提供)

我們先從受到不少電競迷關注的中國職業聯賽及韓國冠軍聯賽來看，近年來表現最佳的剛好就是去年世界大賽的組合中國的EDG戰隊及韓國的DWG戰隊，再來看近年才成立而且有台灣戰隊的太平洋冠軍聯賽，香港的PSG Talon近2年來拿下2個賽季的冠軍可以說是實力穩定，台灣的Beyond Gaming在去年可以說是表現優異，也取得去年參加世界大賽的資格。

英雄聯盟中國職業聯賽。(台灣運彩提供)

英雄聯盟韓國冠軍聯賽。(台灣運彩提供)

英雄聯盟太平洋冠軍聯賽。(台灣運彩提供)

去年各聯賽原保有優勢的隊伍能否延續戰力在今年繼續制霸取得佳績，大家可以買張運彩猜一猜驗證自己的眼光抱回大獎。