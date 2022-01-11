買房眉角多，地段、周遭生活機能、學區等考量外，連樓層也是考慮因素之一。有網友分享選房子建議避開「最低層、頂樓、設備樓」等3種樓層，更稱連建商自己都不會買這些樓層。然而底下留言一面倒打臉，「頂樓最貴」、「頂樓現在都是秒殺」、「所以全台灣的這3個樓層都沒住人？」。

1名網友在臉書社團「靠北建商2.0」分享一則文章，指一樓室內空氣不流通，又有噪音問題，大家進出、車輛往來的聲音感受十分明顯；而頂樓則是冬天特別冷、夏天又特別熱，電梯壞了又是最大苦主。

另外，最需要注意的即是設備層，例如有機房設施等樓層， 不僅隔音沒很好，還會有輻射，長期下來影響身體健康，建議避開這3種樓層。

貼文一出，許多網友紛紛表示不認同，「所以全台灣的這3個樓層，都沒住人？」、「之前還有風水命理老師說不要買死巷子的房子，家裏很容易死人，我就問，誰家沒死過人？」、「新的建築工法，有些都已經沒有消防水箱中繼層了，我買的建案就沒有」、「根本錯誤一堆」、「這是30年前的觀念」。

也有網友則提到，文內所指的缺點和所見的市況不符，「奇怪，每次詢問頂樓單價都是最貴的」、「頂樓無敵」、「頂樓常常是建商保留戶」、「一樓跟頂樓是最好的好嗎？」、「一樓是店面，少說也要一百萬一坪的」、「頂樓現在都是秒殺」、「頂樓最好 不用擔心別人吵」。