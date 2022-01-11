比特幣今天跌破4萬美元關卡，為9月底以來最低點，這種世界首要加密貨幣的價位波動還看不到盡頭。

比特幣今天滑落到3萬9663.18美元，稍後反彈到4萬1198美元，10月間曾創下6萬6000美元新高。

比特幣近來的下跌，持續拖累了其他加密貨幣。

外匯交易公司Avatrade首席市場分析師阿斯拉姆（Naeem Aslam）說：「加密貨幣重挫的幕後元凶是美國聯邦準備理事會決定，將疫情爆發之初挹注市場的大量流動性收回。」（譯者：張佑之）1110111