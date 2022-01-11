比特幣跌破4萬美元 9月底以來最低點 03:272022/01/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比特幣今天跌破4萬美元關卡，為9月底以來最低點。（示意圖/達志影像/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比特幣今天跌破4萬美元關卡，為9月底以來最低點，這種世界首要加密貨幣的價位波動還看不到盡頭。 比特幣今天滑落到3萬9663.18美元，稍後反彈到4萬1198美元，10月間曾創下6萬6000美元新高。 比特幣近來的下跌，持續拖累了其他加密貨幣。 外匯交易公司Avatrade首席市場分析師阿斯拉姆（Naeem Aslam）說：「加密貨幣重挫的幕後元凶是美國聯邦準備理事會決定，將疫情爆發之初挹注市場的大量流動性收回。」（譯者：張佑之）1110111 存單減發 元月底年關週轉安啦 《國際金融》比特幣一度跌破4.1萬美元 創9月底來新低 #比特幣 #4萬 #加密貨幣 #9月 #以來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比特幣跌破42,000美元 哈薩克暴動 第二大挖礦重鎮斷網 04:102022/01/08 全球財經 泰鼎執行長周瑞祥 抗疫以人為本 營運倒吃甘蔗 04:102022/01/09 專題周報 加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災 15:182022/01/09 科技 年增五倍多 蘋果CEO庫克年薪9,870萬美元 04:102022/01/08 全球財經 被通膨吃掉了 主計總處：110年實質經常性薪資呈負成長 17:092022/01/10 財經 沖繩連3天新增逾千例 駐日美軍擬10日起限制外出 19:492022/01/09 國際 女股神2021年績效慘輸 她卻喊未來5年靠這機會創造40％年複合成長 09:202022/01/09 財經 超越大慶油田 渤海油田成為中國第一大原油生產基地 21:122022/01/09 兩岸 互聯網巨頭 買庫藏股不罷手 04:102022/01/10 全球財經 沖繩增1759例COVID-19連3天創新高 東京增1224例 18:092022/01/08 國際 寺庫傳聲請破產重整 人民幣1.53億元股權被凍結 04:102022/01/08 全球財經 國際熱門新聞 美俄會談誰佔上風？CNN：普丁將認清誰才是老大 - 國際 扭轉失智 減緩大腦老化與認知下降 研究建議養成的習慣 - 國際 出兵協防前線盟友？ 美學者搖頭：拜登終究會屈服 - 國際 星數據：打完莫德納後染疫死亡率最低 科興最高 - 國際 - 中央社 立陶宛將爆政治炸彈？專家曝2022與陸關係 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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