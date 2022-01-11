泰國外交部10日在官網公布最新的領務訊息，在申請Thailand pass進入泰國的問答中，提到泰國政府認可的疫苗包括高端疫苗。

根據泰國政府規劃，從1月11日開始完整接種疫苗的旅客可以從普吉島、攀牙（Phang-gna）、喀比（Krabi）、蘇美島（Koh Samui）、龜島（Koh Tao）以及帕岸島（Koh Pha-ngan）等沙盒計劃的區域入境，在區域內待満7天就可以前往其他地方。

而完整接種疫苗的旅客入境泰國免隔離的test ang go計劃目前因為變種病毒Omicron 的因素而暫停，何時恢復將另行公告。

除了高端，目前泰國政府認可的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer / BioNTech）、莫德納（Mordena）、嬌生（Johnson & Johnson）、俄羅斯衛星五號（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、中國科興（Sinovac）以及印度Covaxin。（編輯：張佑之）1110111