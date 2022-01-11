哈薩克斯坦恢復秩序，抗議示威與流產政變遭瓦解

哈薩克動亂數日後情勢已趨向穩定，其政局峰迴路轉讓全世界眼花瞭亂。原先被認為只具有過渡接班人角色的總統托卡耶夫巧妙且及時地運用首都衛隊的力量，以及俄羅斯的支持，反過來清除了有哈薩克國父地位的納札爾巴耶夫的家族與親信2大勢力，同時逼退了納札爾巴耶夫本人。據說能讀中文且一向低調內歛、溫和謙遜的托卡耶夫，這次演出一場扮豬吃老虎的經典權謀戲碼，很有可能成為本世紀全球最精彩宮鬥劇。

哈薩克自1992年在前共黨頭子納札爾巴耶夫領首下脫蘇聯獨立後，一直由老納札爾長期執政，直到2019年因民怨四起被迫卸任總統轉任國家安全會議主席，總統職位交由低調溫馴的托卡耶夫，目的是為他的女兒權力接班做過渡性的安排，他同時還部署了另一批親信在國家安全會議底下的委員會及幾個重要部會。不料這樣周密的安排卻在一場由美國與西方資本勢力挑動的顏色革命中，被過渡性接班人托卡耶夫順勢全數拔除。

哈薩克獨立建國領導人納札爾巴耶夫極富政治手腕，一向被認為是可以在3個雞蛋上跳舞的政客。他培養接班人過程失敗，導致這次哈薩克的政治風波。（圖／

老納札爾一向被國際政界稱為能在3個雞蛋上跳舞的政客，其頭腦精明、手腕細膩，在領導哈薩克獨立後，為平衡俄羅斯的影響而引入中國與美國勢力，讓佔據中亞戰略位置的哈薩克在3個大國間仍能維持相當高度的獨立自主。不過，老納札爾掌權多年，其家族卻極度腐敗，他原打算培養大女兒納紮爾巴耶娃接班，但女婿卻意圖架空老丈人，最後女婿遭拔官判刑死於異國獄中。老納札爾最後選中學者型的托卡耶夫做為過渡，自己退居幕後監督，準備讓大女兒接掌大權，同時安排馬西莫夫等親信佔據主要位子做為制衡，以確保接班過程順利。

哈薩克這次因天然氣漲價引發了大規模的示威抗議，外界都認為有西方國家參與其中進行顏色革命的影子。（圖／美聯社）

被認為是學者型官員的托卡耶夫謙遜內歛，在政壇上並不被看好，據說他懂中文，也深諳這個古老國度歷史與的政治身段，講起話來玄之又玄，像個老學究，也不會得罪人。他從政是受到老納札爾的提拔，在擔任總統前是上議院議長，是制度上的2號人物，老納札爾辭總統後就點名由他接任，留下的議長一職就交由老納札爾的大女兒納札爾巴耶娃繼任，形成明確的過渡與接班格局。納札爾巴耶娃曾在西方留學，擔任過上議院議員、副總理與國防、國安、外交等部門主管，比起她那位只會歛財妹妹較有政治頭腦，是老納札爾長期培養的正式接班人。為了讓她接班，老納札爾還親手把她那位有野心的丈夫做掉，手段毒辣之外也算是用心良苦。

但很可惜的是，納札爾巴耶娃的兒子叛逃英國，公開與家族決裂，害得納札爾巴耶娃去年5月被撤除議長職務，讓整個接班布局大亂。也正因如此，老納札爾原先安排一些佔據要職做為制衡的親信們開始蠢動，意圖奪取接班位置。其中就包括專門幫老納札爾家族幹「髒活兒」的情治頭子馬西莫夫與自己的外甥阿比舍夫，馬西莫夫則擔任過副總理、總統辦公室主任與國家安全委員會主席。

哈薩克的流產政變受到美國等西方國家支持，但在總統托卡耶夫的決斷與快速行動下只維持了幾天就完全瓦解。（圖／美聯社）

2022年初，因天然氣漲價問題引爆民眾與工人示威抗議，掌握石油天然氣產業的納札爾家族找上馬西莫夫，以及在哈薩克投資的美國石油公司及一些政治色彩濃厚的非政府組織，打算利用這次的抗議與暴動逼迫托卡耶夫下台，石油天然氣與鋼鐵業工人也被策動加入抗議行列，使得示威很有效率地向其他大城市迅速擴散。

哈薩克總統托卡耶夫獲得普丁的支持，派出維和部隊（圖）協助平息動亂，是哈薩克局勢能快速穩定的重要因素。（圖／美聯社）

深藏不露的托卡耶夫很快就認清對手是誰，先是以總統名義掌控總統府保衛局與首都附近的一部分部隊的力量，利用首都阿斯坦納是規模較小的新城市，以保護安全為名先控制幾個政府部門與重要官員官邸，並即刻解除國家安全委員會主席馬西莫夫和國家安全委員會副主席阿比舍夫的職務。

托卡耶夫控制了政治對手之後，先取得普丁的支持，才控制了政治局勢。（圖／路透）

隔日他對全國發表電視講話宣佈解除老納紮爾的國家安全會議主席職務並自兼其職，形成法律上大權獨攬局面。同時向集體安全組織求援，在獲得俄總統普丁的支持後，托卡耶夫接受了各部會閣員的總辭，並將示威抗議定性為恐怖活動，採取強硬鎮壓政策，其決斷與毒辣和原有的謙和恭謹形象簡直判若兩人。在托卡耶夫發表電視講話3天後，正式宣布以叛國罪逮捕馬西莫夫、阿比舍夫及其黨羽，並開始清理其餘黨以及策動抗議示威的幕後人士，進入收拾政變殘局的尾聲。

哈薩克這次的流產政變造成了一百多位民眾與十餘名軍警死亡，另有近8千人被捕。現在哈國政府已控制住局面，正在進行清理工作。（圖／路透）

有分析指出，整場政變過程像極了中國人最喜愛的經典權謀歷史劇：遭罷黜的太子勾連外國奸細與和地方勢力意圖反撲，被一向低調謙和的虛設新君以禁衛軍控制主謀，並引入外軍入關穩定局勢，將計就計地將亂黨一網打盡，甚至乘勢兵諫實權在握的太上皇，成功親政。

哈薩克政變與顏色革命失敗後，莫斯科的哈薩克人在哈國大使館前悼念衝突中的死者。（圖／路透）

其中穩定國內局勢當然是極重要的一環，托卡耶夫獲得普丁的支持當然與俄美兩國在烏克蘭問題上的僵持有關，普丁不能在這個當下在其身邊再冒出一個哈薩克問題，必須以果斷方式迅速解決哈薩克，才能斷了拜登「圍魏救趙」之計。托卡耶夫溫吞形象騙過了老納札爾及其家族，還有他們家族倚賴的政治對手，頗得老納札爾在3個雞蛋上跳舞的真傳。至於其政治權謀是否受中國歷史上宮廷權力鬥爭的影響，就可能得由他本人來分析才能獲得答案了。