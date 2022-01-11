為了解隨著年齡的成長，維持教育與學習對大腦產生何種影響，瑞士蘇黎世大學研究團隊針對200多名老年人，展開最長達7年的追蹤研究。結果發現，透過磁振造影進行神經解剖學與神經心理學檢查，結合統計分析，證實隨著年齡的成長，卻仍維持學習與教育的參與者，不但智力明顯高於平均值，還能過著高頻率的社交生活。教育的確對年齡成長而造成的大腦退化，產生積極影響。

相關研究成果已刊載於2021年第32卷的期刊《神經影像：臨床》上。論文指出，伴隨著人類逐漸衰老，大腦也會隨之萎縮。儘管每個人程度或有差異；但據研究統計，65歲以上的健康老人，隨著年齡增長大腦每年萎縮約1%。

大腦萎縮的人往往更容易發生諸如阿茲海默症等疾病。當一個人發生腦部萎縮，很可能是腦部小血管疾病(CSVD)的結果。研究證實，全球45%的失智病例是由CSVD所引起的。甚至，腦萎縮往往與腦白質白斑(WMH)、小洞梗塞存在著關聯性；然而，作為CSVD重要指標，腦萎縮的重要性卻一直為人低估。

更進一步地說，由於CSVD會以各種症狀並存出現，現有研究卻缺乏長期且針對健康老年人進行全面CSVD檢測之研究，因此引起研究團隊的興趣。

為此，研究團隊透過縱向健康老化大腦數據庫(LHAB)，取得磁振造影與認知數據。所有數據來自5次的測量結果，分為研究開始時、第1年追蹤、第2年追蹤、第4年追蹤與第7年追蹤。

這些數據來自232名參與者共232，平均年齡為70.8歲，年齡範圍為64到87歲；其中，男性114人，女性118人。所有參與者須進行神經心理學與心理測量認知、運動評估，並接受腦部影像掃描。

透過健康老年人過去7年來的縱向數據，研究團隊分析WMH(包括總體腦白質斑白、腦室周圍斑白與深處斑白)、小洞梗塞(包含數量、體積)、大腦實質體積(BPV)與正常表現白質(NAWM)體積，並記錄下這些CSVD重要指標隨時間的變化。

此外，研究團隊還針對年齡、性別、教育程度、藥物使用(如抗高血壓與抗高膽固醇藥物)，以及肥胖、憂鬱症等影響。研究團隊還分析CSVD與資訊處理、認知能力的關聯性，最後在建立模式並分析數據。

結果發現，較高教育程度與不斷學習的老年人，不但大腦退化的跡象比較慢，還能更快、更精準地處理資訊；例如，在選擇並配對文字或是圖樣時，維持學習與接受教育的老人，心智歷程能力下滑的程度也較低。

研究團隊指出，WMH和小洞梗塞在腦部影像上，會顯示白點或黑洞。儘管現今仍不能解釋其原因，但可能跟小腦梗塞、血流減少，神經通路或神經元損失有關，而這往往限制一個人的認知能力。當退化影響到大腦關鍵區域時，認知下滑的現象就會特別明顯。

但研究團隊發現，教育對大腦的老化有積極影響。甚至，先前的研究也可佐證，心智歷程處理資訊的速度，取決於大腦中神經網路的完整性，一旦網路受到影響，心智歷程速度就會下降。

研究團隊解釋，由於教育導致這些人的神經與認知網路增加，等於為其建立「存款」；一旦老年發生網路損傷，大腦就能更好的修補。不過，這些仍有待進一步長期研究以獲得驗證。