金馬影帝陳松勇於去年12月離世，享壽80歲，而他生前便規劃將200萬遺產留給照顧他多年的外傭Yule，也就是他口中的女兒，剩下的部分則引來二弟、三弟跳出來爭產，引起外界關注。不過，資深媒體人王瑞德近日上節目時也提到，過去白冰冰人就曾暗示過兩人不單純的父女情，而他也說明兩人的真實關係，白冰冰得知此事，氣得深夜在臉書PO出聲明怒斥，「怎可如此含血噴人！為了做節目，真的需要做到如此嗎？」

鄭弘儀主持的《新聞挖挖哇》影片放上Youtube標題也以「狠戳陳松勇痛處？白冰冰爆料父女情不單純？」，這節目談論的話題也惹怒白冰冰，在臉書發聲明，「夜人靜，想到人在家中坐，禍從天降天上來，越想越難過！鄭弘儀與王瑞德就算沒聽過我的名字，也該四處打聽一下我的為人怎樣，怎可如此含血噴人！」

白冰冰在聲明中提到，她沒有見過也不認識陳松勇的看護Yule，為了做節目，真的需要做到如此嗎？！有句俗話說「賺錢有數，人格要顧！」怎可信口開河，污衊往生的人，欺負努力幫助老人新人的我！

白冰冰鄭重聲明表示「陳松勇是我的前輩兼鄰居，好幾年前，我看他孤家寡人，連續三年除夕夜請他到家中來圍爐，我也常去他家探望他，後來大家都忙，也就沒有繼續關心，但我們感情良好，不容惡意污衊！」且「松勇大哥的看護我沒見過，也不認識，更不知道他們之間的狀況，她照顧陳松勇大哥這麼多年，大哥臨終遺囑，願意感謝她兩百萬元整，這是表達他對看護的多年照顧之情，這是一段佳話！為何要無事生非？用大男人的沙文主義欺負一個離鄉背井、來台工作的弱勢婦女！台灣人都是很善良的，不應該擁有這般骯髒的思想！」

(影片取自《新聞挖挖哇！》若有移除請見諒)

最後白冰冰認為「台灣目前疫情嚴峻，百業蕭條，你們覺得不夠混亂嗎？要講任何話也不應該指名道姓的抓個人來入甕，俗可忍孰不可忍，我保留法律追訴權！雖然我只是一個單身婦女，但是我也擁有廣大愛護我的人，切勿任意詆毀他人！人的忍耐是有限度的，以欺負人為樂，實不可取!!!」